Mansfield Theatre 166 hraje „Once“

Nejnovější inscenace 166. je popisována jako „strašně krásná“ a „jedinečný divadelní zážitek“.

Vítěz osmi cen Tony za rok 2012 včetně ceny za nejlepší hudbu, „Once Upon a Time“ představuje skupinu herců/hudebníků hrajících na jevišti na vlastní nástroje. Je to příběh dublinského pouličního hudebníka Guye, který se chystá vzdát svého snu, když se krásná mladá žena jménem Girl náhle začne zajímat o strašidelné milostné písně.

Emocionálně i divadelně strhující „Once“ vás vtáhne do děje od prvního tónu a nikdy nepustí. Je to příběh o tom, jít si za svými sny, nežit ve strachu a o síle hudby nás všechny spojovat.

Režisér Michael Thomas je fanouškem show od té doby, co ji před 10 lety viděl na Broadwayi.

Řekl: „Jedním z největších rozdílů mezi Onesovou písní a jakýmkoliv jiným textem na Broadwayi je to, že její posádka musí nejen zpívat, hrát a pohybovat se, ale také hrát na nástroj.“ „A nejen kolem toho, ale hrajte to dobře.“

Obsazení 12 herců/hudebníků zahrnuje lidi z celé země, včetně Chicaga, Nashvillu a New Yorku.

Jednu z hlavních rolí představuje obyvatel Chicaga

Daniela Rockin, která hraje dívku, žije v Chicagu. O Mansfield Show jsem se dozvěděl online.

„Vždycky jsem miloval ‚Once Upon a Time‘,“ řekl Rockin.

Obyvatelka Chicaga hraje na klavír, stejně jako její postava.

„Je to část, kterou jsem vždy chtěl dělat,“ řekl Rockin. „Miluji všechnu hudbu, kterou hrajete se svým nástrojem na pódiu.

„Miluji, že (kdysi) je to velmi přirozený muzikál. Každý herec v něm hraje na nějaký nástroj.“

Rockin řekla, že bude hrát dívku s přízvukem. Poznamenala, že neexistuje žádný konkrétní český dialekt, ale provedla rozsáhlý výzkum, aby zjistila, jak lidé mluví v různých částech země.

Popište její charakter.

„Hraji ženu, která se přestěhovala do Dublinu ze svého domova v České republice,“ řekl Rokin. „Věci se jí nepovedly, takže se cítí ztracená.“

Alespoň dokud nepotkáte Jaye, když je v práci.

„Právě jsem se vrátil a začal s ním mluvit a skončili jsme v určitém vztahu,“ řekl Rockin. „Nakonec si navzájem obohacují život.“

Řekla, že vztah trval jen pár dní, ale podrobnosti neuvedla.

„Musíte se přijít podívat na představení,“ řekl Rockin.

Dodala, že hudba byla „krásná“.

„Není to vaše typická show na Broadwayi,“ řekl Rockin. „To nejsou vaše sny.“ „Je to hodně lidí.“

Říká, že si svůj čas v Mansfieldu opravdu užila a popisuje ho jako opak Chicaga jako menšího města.

Rukin se zamiloval do Downtown, „Miluji, že mohu zaparkovat své auto kdekoli, aniž bych se musel starat o jízdenku.“

Cvakla i s obsazením.

„Muzikanti mají tento způsob, jak se navzájem najít a spojit se,“ řekl Rockin.

Grad Lexington fotografuje toho muže

Noah Sgamebelloni hraje Jaye.

„Nedávno mu zlomilo srdce,“ řekl Sgambellone. „Je na cestě vzdát se všeho.“

To vše se změní, když potká dívku.

„Sdílí stejnou lásku k hudbě,“ řekl Sgambellone. „Tak trochu to podnítí jeho lásku k hudbě.“

Lexington Graduate 2019 byl v poslední době nabitý. Hrál hlavní roli v nejnovější renesanční divadelní inscenaci „Probuzení jara“.

„Rozdíl mezi těmito dvěma představeními je jako noc a den,“ řekl Sgambellone. „Přechod od smrti a neštěstí k naději a lásce je zábavný. Je to zábavný přechod.“

Přechází také z prostorného renesančního divadla do komorního divadla 166, čehož si váží.

„Lidé, kteří se na film přijdou podívat, se budou cítit více zapojeni do toho, co se děje s herci,“ řekl Sgambellone. „Je to skoro jako film.“

Hraje na akustickou kytaru v „Once“.

Thomas poděkoval Larrymu Millerovi a jeho zaměstnancům v Metronome Music za pomoc v tomto oddělení.

„Byli velmi štědří, když nám půjčovali nástroje a radili,“ řekl manažer. „Není možné vypočítat vliv metronomu na hudebníky v oblasti za posledních 60 let.“

Pokud půjdeš

co: „Jednou“

kde: Divadlo 166, 166 Park Avenue West

když: 22., 23., 29. a 30. dubna ve 20 hodin; 24. dubna a 1. května ve 14:30.

lístky: 29 dolarů. Vzhledem k omezenému počtu míst v Divadle 166 se patronům doporučuje rezervovat místa včas.

více informací: Navštivte rentickets.org nebo zavolejte na číslo 419-522-2726.