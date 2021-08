Německo zatklo pracovníka britské ambasády podezřelého ze špionáže pro Rusko

Německá kancléřka Angela Merkelová odsoudila útok na pana Navalného jako „pokus o vraždu“. Odmítla však přijmout opatření, která by zabránila dokončení Strategický plynovod V reakci na to přímo spojuje Rusko s Německem. Předpokládá se, že plynovod Nord Stream 2 bude dokončen do konce roku.

v brožura Německý úřad pro ochranu ústavy, vydaný v roce 2016 a zaměřený na studenty a vědce ve vědě, varoval, že potenciálním cílem ruských agentů by mohl být kdokoli, kdo umí dobře rusky a hledá si kariéru v diplomatických službách, energetice nebo financích. Podrobně popsal některé taktiky, které by mohli použít, včetně budování osobního vztahu, než požádal o informace.

V červnu zatkla německá policie 29letého Rusa, který pracuje jako vědecký asistent na vědeckém oddělení univerzity v Německu. Německé úřady uvedly, že muž předal informace ze svého pracoviště členovi ruské zpravodajské služby výměnou za peníze nejméně třikrát.

Německého podnikatele zatkli v květnu v Lipsku pro podezření z nezákonného vývozu průmyslových strojů do společnosti v Rusku, kde skončili v rukou obranné společnosti.

Oba podezřelí jsou stále ve vyšetřovací vazbě, dokud výsledek vyšetřování nebude. Později ve středu soudce rozhodl ponechat Davida S. ve vazbě. Ruské velvyslanectví v Berlíně odmítlo zatčení komentovat.

Itálie v březnu vyhostila dva ruské diplomaty obviněné ze špionáže poté, co vyšetřovatelé uvedli, že zpozorovali úředníka italského námořnictva, který výměnou za peníze vyslancům poskytoval utajované dokumenty. Policie uvedla, že také získala utajované dokumenty NATO, které byly údajně předány Rusům při předchozích setkáních s Italem.