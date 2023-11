Remake Mass Effectu daleko, daleko „je to v jiné galaxii“

dobré zprávy! Vyvinuto nové BioWare Hromadný efekt Na hře se pracuje A vypadá to skvěle, na základě krátké upoutávky, kterou jsme dostali začátkem tohoto týdne. Špatné zprávy! Bylo oznámeno, že tato další hra v sérii je pravděpodobně několik let od vydání.

7. listopadu, na oslavu každoročního Dne N7, zveřejnili BioWare a EA zajímavou upoutávku na svou další velkou hru. Hromadný efekt pokračování. Ihned poté, co byl vysílán živě na internetu, Fanoušci se zahrabali a našli nejrůznější stopy Odkaz na Andromeda, Liara a další. Jak se dalo čekat, lidé jsou nadšení z toho, co by to všechno mohlo znamenat pro budoucnost populární série. Ale možná si budete chtít odpočinout, protože to vypadá, že lidé budou muset čekat velmi dlouho, než si zahrají další položku v populární franšíze vesmírných RPG od BioWare.

EE/BioWare

Do 8. listopadu Obří bomba Hra ranní show ChaosJeff Group a Tamur Hussein podle svých zdrojů vysvětlili, že vývoj je v budoucnosti Hromadný efekt Ani zdaleka ne hotovo.

„Tato hra se nikam neblíží,“ řekl Grubb. „Bylo mi to řečeno, když to odhalili Dragon Age: Dreadwolf V roce 2018 to bylo z hlediska časové osy podobné. To bylo oznámeno v roce 2018 a tuto hru ani nedostaneme možná Příští rok.“

Poté požádal lidi, aby „spočítali“ a navrhl toto Hromadný efekt 5 Může být odeslán až v roce 2029. (To není překlep!) Ano, za šest let. Aby bylo jasné, datum roku 2029 není to, co BioWare plánuje, jen to, jak se nastavuje časová osa vývoje na základě Dreaddolph. Dříve nebo později to může vyjít.

Hussein dodal, že slyšel něco podobného a řekl:[Mass Effect 5] „Tak daleko“, že je „teď v jiné galaxii.“

Důvod škádlení Hromadný efekt 5 Příliš brzy

Proč tedy BioWare škádlil tuto hru tak dlouho před datem jejího vydání? Grubb říká, že jeho zdroje říkají, že studio chtělo vydat něco, aby fanoušci věděli, že další hra je stále ve vývoji. Ale tento teaser neměl naznačovat, že se hra blíží ke konci.

Grubb dodal, že jeho zdroje vysvětlily, že Bioware cítí, že musí „něco udělat pro N7 Day.“

Mezitím testeři, kteří pracovali na Dragon Age: Dreadwolf– Což podle Grubb se možná spustí až v roce 2025 v tomto bodě-Demonstrovali před kancelářemi BioWare v Edmontonu Po propuštění na začátku tohoto roku. další Hromadný efekt Hra nemá žádné okno vydání.

