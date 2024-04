Zde jsou některé z nových funkcí Pixel Launcher v Androidu 15

Při testování jsem viděl tři kategorie doporučení: základy, sociální sítě a zábava. Rychlý pohled na kód Pixel Launcher však odhalí pět dalších kategorií, které se mohou objevit, včetně Health & Fitness, News & Magazines, Suggested for You, Your Relax Zone a Weather. Zajímavé je, že mi bylo doporučeno několik widgetů třetích stran, což naznačuje, že Pixel Launcher možná používá k doporučení nějaký algoritmický přístup, spíše než jen pevně zakódovaný seznam.

A konečně, Pixel Launcher v Androidu 15 se také připravuje na vylepšení uživatelského rozhraní Modern Display. Obrazovka Nedávné události, pokud jste to nevěděli, je ve skutečnosti spouštěna modulem v aplikaci pro spouštění systému s názvem QuickStep. Obrazovka posledních aplikací v systému Android 14 se skládá z vodorovného kruhu nedávno otevřených aplikací. To se v Androidu 15 nemění, ale co se mění, je způsob přístupu k nabídce, kde jsou tlačítka pro otevření informační stránky aplikace, vstup do režimu rozdělené obrazovky a pozastavení aplikace.