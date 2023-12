Zákonodárci GOP zpochybňují ředitele CDC ohledně nárůstu respiračních virů v Číně

Přidejte do svých uložených příběhů

Slyšení představuje jednu z prvních Cohenových veřejných příležitostí k obnovení důvěry v agenturu, která se stala boxovacím pytlem pro republikány, kteří se postavili proti zavírání škol, očkovacím mandátům a požadavkům na masky v reakci na pandemii koronaviru. Cohen se objevil v době, kdy se objevily shluky zápalu plic u čínských dětí jako nejnovější problém veřejného zdraví zapletený do geopolitického konfliktu.

Odborníci tvrdí, že to, co se děje v Číně, může být důsledkem toho, že děti byly vystaveny patogenům, kterým nebyly vystaveny, zatímco se sociální distancovaly, aby se nenakazily koronavirem. Tento trend byl pozorován po celém světě, včetně Spojených států v loňském roce uprostřed neobvyklého nárůstu RSV. Čína konečně uvolnila přísná omezení proti koronaviru prosince 2022, Dávno poté, co tak učinily jiné země.