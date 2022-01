UNHCR – UNHCR dává doporučení Radě EU 2022 francouzskému a českému předsednictví

Hamidullah Husseini, 23, uprchlík z Afghánistánu, šije více než 700 ochranných roušek na podporu své nové komunity během krize COVID-19. © UNHCR / Kate Thompson-Cory

UNHCR, agentura OSN pro uprchlíky, vyzvala francouzské předsednictví v Radě Evropské unie (EU) a Českou republiku, která se předsednictví ujme v červenci, aby upřednostnily lepší ochranu uprchlíků v Evropě a ve světě.

Zatímco mnoho zemí EU je i nadále odhodláno dodržovat evropské a mezinárodní zákony a politiky v oblasti lidských práv a uprchlíků, v roce 2021 pokračovaly násilné útoky žadatelů o azyl přes hranice EU. Tyto praktiky ohrožují životy a podkopávají základní lidská práva, včetně práva požádat o azyl.

Rostoucí rasistické politické narativy nadále narušují fyzické a legislativní překážky vstupu na území za účelem azylu v EU a také práva lidí prchajících před válkou, konflikty a pronásledováním.

„Právo požádat o azyl je základním lidským právem. Mělo by být chráněno zejména ve výjimečných situacích nebo nouzových situacíchŘekl to Gonzalo Vargas Llosa, zástupce UNHCR pro záležitosti EU. „EU je unií založenou na právním státu, ale často jsme byli svědky rozdělujících a zpolitizovaných postojů a praktik. Vyhněte se azylovým povinnostem. Smíšené pohyby uprchlíků a migrantů představují výzvy pro azylové organizace. Tyto výzvy však nikdy neospravedlní reakce, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a popírají azylové závazky.

Navrhovaná dohoda Evropské komise o migraci a azylu ze září 2020 nabízí příležitost přejít od dočasného krizového azylu a komplexnějšího, dobře řízeného a předvídatelného přístupu k imigraci v EU. A mimo Unii. Je naléhavě třeba pokročit k ukončení odtlačování, zřízení nezávislých vnitrostátních kontrolních mechanismů pro jejich vyšetřování a opatření ke zlepšení pátrání a záchrany ak zajištění předvídatelného přistání záchranářů na moři. S novým příchodem uprchlíků a migrantů do Evropy ve velkém je nyní čas na společnou akci.

UNHCR vyzývá prezidenty, aby podporovali udržitelnou azylovou reformu a rychle pokročili v klíčových otázkách, jako je vnitřní solidarita EU, přiměřené podmínky přijetí a spravedlivé a rychlé azylové řízení, a aby rychle určili, kdo potřebuje mezinárodní ochranu a kdo ne. Slušný příjem je stejně důležitý pro spolehlivou a dobře řízenou organizaci pro jednotlivce, kteří se chtějí vrátit do své domovské země nebo u kterých bylo zjištěno, že potřebují mezinárodní ochranu.

UNHCR se obává, že v případě neexistence konsensu o obecném azylovém rámci EU by mohlo docházet k dalším škodlivým praktikám, včetně návrhů na uvolnění nebo outsourcing azylových povinností do jiných zemí. Takové snahy by byly v rozporu s duchem Úmluvy o uprchlících a Globální úmluvy o uprchlících, a tím by podkopávaly ochranu uprchlíků.

„V době, kdy je počet nucených migrantů ve světě na historickém maximu a humanitární potřeby jsou na vzestupu, zvláště když je počet lidí přicházejících do EU zvládnutelný, musí EU znovu spolupracovat na jednotě. – Směrem k lidem, mezi státy a se zeměmi, které poskytují většinu uprchlíkůŘekl Vargas Losa. „Bez ohledu na to, jak vysoké jsou bariéry – fyzické i legislativní -, beznadějní lidé budou hledat způsoby, jak dosáhnout bezpečnosti. Hraniční management, sdílení odpovědnosti a respektování lidských práv jsou kompatibilní.““.

Vzhledem k tomu, že téměř 90 procent uprchlíků žije v zemích s nízkými a středními příjmy, UNHCR vyzývá prezidenty, aby posílili globální solidaritu rozšiřováním větší podpory zemím a regionům, kde jsou násilně vysídlené osoby.

UNHCR je připraveno podpořit prezidenty EU, instituce EU a členské státy při lepší ochraně uprchlíků v EU i ve světě.

Prohlédněte si doporučení UNHCR pro francouzské a české předsednictví v Radě EU 2022 Tady

