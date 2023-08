Fanoušci, kteří zvolí originál, jdou s Gale

Baldurova brána 3 Je to venku asi týden a vývojář Larian Studios odhaluje některé rané statistiky založené na rozhodnutích, která hráči učinili. To zahrnuje postavy, které se podle tvrdých čísel zdají v komunitě nejoblíbenější. A další generační romantici, náš syn vyhrává soutěže popularity přímo z brány.

Larian Vypracujte komplexní informační tabulku S údaji o věcech, jako je, jakou třídu si hráči vybírají nejvíce, jakou rasu si lidé vybírají pro své vlastní postavy a také s jakou postavou Origin hráči půjdou, pokud se rozhodnou vzít za hlavního hrdinu člena party, místo aby si vytvořili vlastní postavu Origin. .

Tým říká, že z 93 procent hráčů, kteří si vytvořili vlastní postavu (jak by podle mého názoru měli v prvním kole), těch sedm procent, kteří si vybrali předpřipravenou postavu, mělo obrovský rozptyl napříč všemi šesti možnými postavami Origin. Aktuální pořadí zní takto:

6. Laisel, s 11 765 hráči

5. Will s 14.862

4. Stínové srdce s 15 966

3. Astarion s 22 286

2. Karlach s 22.514

1. Bouře s 27 784

obrázek : Larian Studios

My (fanoušci Gail) bychom to rádi viděli. I když Karlach byl můj druhý nejoblíbenější kámoš kromě mé okouzlující kamarádky, tak je skvělé vidět, že se také zamilovala. Navíc se zdá, že Jill je také populární Romantické dobývání pro hráče, i když jde po Shadowheart. Ale nakonec se zdá, že náš chlapec to vytáhl Baldurova brána 3 fanoušků zatím. Ačkoli není jasné, zda někteří lidé mohou sledovat některého z těchto milenců, protože Astarion je jednoznačně odmítl. Zdá se, že zlý upír od svého spuštění zlomil srdce „téměř 100 000“ hráčů.

I když existuje láska k arogantnímu, ale okouzlujícímu čaroději, zdá se, že jeho kouzla dosud vedla k mnoha úmrtím hráčů, přičemž přátelská palba z jeho útoků byla sedmou nejčastější příčinou smrti ve hře. Jen projděte kolem ohně, vy všichni. Není to složité.