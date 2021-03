Třetí vlna koronavirů dorazila do Evropy

Hlavní město Francie a severní části země vstoupí v pátek do nového výluky, ačkoli školy a základní obchody zůstanou otevřené.

London – Nobody Warnings Masivní nárůst zranění v Německu A nové Jeden měsíc v Paříži Tragická situace byla potvrzena v celé Evropě jako např Koronavirus Znovu povstat.

V Německu poradce Angela Merkelová V březnu oznámil uvolnění výluky. To bylo, když počet infekcí na 100 000 lidí během sedmidenního období byl 65.

Ale toto číslo nyní činí 96 a existují skutečné obavy, že nákaza o Velikonocích může odrážet to, co to bylo o Vánocích.

„Vysoký počet případů může znamenat, že v nadcházejících týdnech nemůžeme podniknout další zahajovací kroky,“ řekl podle agentury Reuters v pátek na tiskové konferenci německý ministr zdravotnictví Jens Spahn.

„Naopak, možná se budeme muset vrátit.“