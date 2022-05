PS Plus Premium PS1 hry mohou získat ceny

No, můžeš se na to podívat? Sony Bend od PlayStation Studios – dnes populární jako vývojář Uplynulé dny – Právě potvrzeno, že klasické hry přicházejí na PS5 a PS4 prostřednictvím PS Plus Premium Koneckonců můžete získat šálek.

Vrátit se sifonový filtr Úspěch hacku Sony Bend na původním PlayStation Studiu říká, že PS1 stealth-‚em-up bude dodáván s odměnami, když v nadcházejících týdnech zasáhne Premium.

Ze studia Bend: Intel hlásí, že kandidát na Siphon bude obsahovat ceny, jakmile dorazí na zcela nový PlayStation Plus. pic.twitter.com/YVdMixZxBR – Bend Studio přijímá zaměstnance! (BendStudio) 19. května 2022

To samozřejmě znamená, že hry pro PS1 lze upravovat trofejemi – což je další věc Sony se ani nezmínila V PS Plus, které bylo znovu odhaleno začátkem tohoto měsíce.

budeme zabralo To znamená, že podporu trofejí musí implementovat vývojář, a protože Sony Bend (samozřejmě) je oblečení první strany, má smysl jít ještě dál. Nedivili bychom se, kdyby po této realizaci přišla většina prémiových titulů první strany s oceněními.

To ale nutně neznamená každý Klasické hry PlayStation přes Premium budou mít digitální cetky. Opět se zdá, že je to na vývojáři.

Je tu však dobrá zpráva pro ty, kteří mají pocit, že se trofeje staly nedílnou součástí jejich herních návyků. Doufejme, že sifonový filtr bude první z mnoha.