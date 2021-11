Prohlášení říká, že zdravé stravování začíná u vašich návyků

To neznamená úplně se vzdát jídla s sebou nebo pětiminutové kombinace jídla z obchodu s potravinami. Dietní pokyny povzbuzují lidi, aby přizpůsobili tyto návyky svému životnímu stylu.

Prohlášení identifikuje 10 rysů zdravých stravovacích návyků – včetně pokynů pro kombinaci vyvážené stravy s cvičením; Většina živin je konzumována potravou před doplňky; jíst celá zrna, snížit množství sodíku, přidaného cukru a alkoholu; používání netropických rostlinných olejů; Jezte minimálně zpracované a nadměrně zpracované potraviny.

“Nyní je opravdu důležité, aby lidé provedli úpravy, které mohou být dlouhodobě udržitelné,” řekla Alice Lichtenstein, ředitelka Laboratoře kardiovaskulární výživy Tufts University a předsedkyně nové skupiny American Heart Association pro psaní prohlášení.

Skupina zabývající se psaním prohlášení vyhodnotila literaturu a navrhla 10 rysů stravovacích návyků zdravých pro srdce. Skupina také rozšířila pokyny a uznala potřebu udržitelnosti a společenské výzvy, které mohou být překážkami. Pro dosažení správné výživy.

Lichtenštejnsko uvedlo, že stravovací návyky se změnily od doby, kdy American Heart Association zveřejnila prohlášení s dietními pokyny před 15 lety . Dříve bylo hlavní volbou stravování venku nebo stolování, ale stravovací návyky byly v posledních letech méně konzistentní. Pandemií umocněný trend pro více možností stravování, jako je rozvoz, balíčky jídel a jídlo s sebou.

Proveďte dalekosáhlé změny

Lichtenstein řekl, že cílem nových pokynů American Heart Association je dělat to, co pro vás funguje, bez ohledu na dietní omezení nebo kulturní přizpůsobení, která chcete provést. Lichtenštejnsko odrazuje lidi od drastických změn založených na dietách – místo toho by trvalé úsilí o začlenění těchto zdravých návyků mohlo být z dlouhodobého hlediska prospěšnější.

Laurie Wright, předsedkyně katedry výživy a dietetiky na University of North Florida a národní mluvčí Akademie výživy a dietetiky, sdílí tento dlouhodobý postoj. Wright, který nebyl zapojen do prohlášení American Heart Association, zdůraznil zaměření na budování návyků životního stylu bez ohledu na věk a původ lidí.

“Když mluvíme o životním stylu nebo životním stylu, nemluvíme jen o dietě – dočasné věci,” řekl Wright. “Toto je opravdu životní styl a může skutečně přijmout celou vaši osobnost.”

V prohlášení se uvádí, že zdravý způsob stravování by mohl mít další výhody, podporovat ekologicky udržitelnější postupy. Tento rok je to poprvé, co směrnice American Heart Association zahrnují udržitelnost. Lichtenštejnsko uvedlo, že stále existuje prostor pro výzkum rostlinných alternativ, jako jsou rostlinné živočišné produkty, které nejsou vždy nejzdravějšími možnostmi. Celkově však konzumace více celistvých potravin a méně živočišných produktů může prospět vašemu zdraví a životnímu prostředí.

Prohlášení také poprvé uznává společenské výzvy, jako je nedostatek potravin, dezinformace o stravě a strukturální rasismus, které všechny mohou ovlivnit stravu a přístup k potravinám. A 2020 Severozápadní univerzitní studie Zjistilo se, že černošské a hispánské domácnosti jsou vystaveny většímu riziku nedostatku potravin.

Pokaždé zpracujte 1 úpravu

Komplexnější nutriční výchova od raného věku může vštípit zdravé stravovací návyky na celý život. Lichtenštejnsko uvedlo, že důraz je kladen spíše na prevenci než na krátkodobá řešení.

Řekla, že zdravá jídla jsou stále pohodlnější. Mražené ovoce a zelenina, které mohou být levnější než čerstvé, jsou poměrně výživné. Mléčné výrobky obsahují jak nízkotučné, tak beztučné varianty. Jako alternativy sody jsou také snadno dostupné aromatické látky.

Implementace všech těchto změn najednou může být matoucí, ale Lichtenstein řekl, že tento posun může začít jednou položkou po druhé. Přečtěte si štítek na jedné ze svačin, které si každý týden kupujete, jako jsou sušenky, a snězte celozrnnou variantu. Nebo zvolte varianty s nižším obsahem tuku a cukru, pokud jsou k dispozici. Udržování těchto návyků je o drobných úpravách a postupných změnách.

“Přemýšlejte o celém svém jídelníčku, ne o jednotlivých potravinách nebo živinách,” řekl Lichtenstein. “Musíme jen využít toho, co jsme si možná neuvědomovali, že tam bylo.”