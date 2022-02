Curling odstartuje Hry ve stínu Covidu, napraví obavy

• Americké lyžařské eso Shiffrinová usiluje o třetí zlato ve slalomu, Japonka Hanyuová z toho chce udělat hattrick titulů v krasobruslení



Curling včera zahájil zimní olympijské hry v Pekingu před spoustou diváků, když se Čína snažila posunout od diplomatických bojkotů a obav z Covidu, které pronásledovaly přípravu na hry.

Olympiáda začíná oficiálně až zítřejším zahajovacím ceremoniálem, ale akce začala curlingem smíšených dvojic na „Ice Cube“ – známém jako „Water Cube“, když čínské hlavní město hostilo letní hry v roce 2008 – před omezeným počtem maskovaných fanoušků.

Čína kvůli pandemii zakázala zahraniční fanoušky, ale někteří diváci budou pozváni, aby se zúčastnili, a pořadatelé tvrdí, že místa by mohla být až z 50 procent zaplněná. Arény byly na loňských letních hrách v Tokiu odložených kvůli pandemii většinou prázdné, aby se zastavilo šíření infekce.

Příprava olympijských her v Pekingu, která se bude odehrávat v rámci obrovské „bubliny“, zabezpečená Covidem, byla zastíněna kontroverzemi od obav o práva až po Peng Shuai a varování před slíděním konkurentů ze strany čínské vlády.

Čína, její vládnoucí komunistická strana a Mezinárodní olympijský výbor, kteří přijali heslo „Společně pro sdílenou budoucnost“, doufají, že jakmile se hry naplno rozběhnou, na zlobu zapomene.

V rámci bubliny „uzavřené smyčky“ se však již objevilo téměř 250 pozitivních případů Covid a Dr Brian McCloskey, předseda lékařského expertního panelu pro Peking 2022, uvedl, že 11 lidí bylo hospitalizováno.

„Nikdo z nich není v žádném případě vážně nemocný,“ řekl. Není známo, kdo to je, ale téměř 3000 sportovců spolu s tisíci podpůrného personálu, dobrovolníků a médií je v bublině odříznuto od vnějšího světa.

Když Peking hostil hry v roce 2008, štafeta s pochodní zaplavila další čínské země – kde se místy setkala s protesty – ale tentokrát potrvá jen tři dny na stadionu „Ptačí hnízdo“ na slavnostním zahájení.

Oficiální představitel Pekingu 2022 Cai Qi na začátku středeční štafety – která se zúčastní více než 1 000 pochodní a včetně bývalé hvězdy NBA Yao Ming – doufá, že hry pomohou „rozptýlit temnotu pandemie“.

Čína, kde se Covid-19 objevil na konci roku 2019, uplatňuje celostátní politiku nulového výskytu Covid a stejný přístup zaujímá i na olympijských hrách. Vysoce nakažlivá varianta Omicron představuje novou výzvu jak pro hry, tak pro celou zemi, čímž staví již tak nervózní úřady na okraj. Případy v Pekingu rostou, i když z nízkého základního čísla.

Pokud by olympijské hry v roce 2008 byly večírkem coming-out země, budou se tyto hry konat v Číně pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga, která je bojovná na globální scéně a pyšní se druhou největší světovou ekonomikou.

Když Washington řekl, že zorganizuje diplomatický bojkot kvůli obavám o práva – s Austrálií, Británií a Kanadou mezi následující žalobou – Čína varovala Spojené státy, že „zaplatí cenu“.

Bidenova administrativa nepošle diplomatické ani oficiální zastoupení ohledně toho, co nazvala čínskou „probíhající genocidou a zločiny proti lidskosti“ proti muslimským Ujgurům v oblasti Sin-ťiang.

Sportovci z bojkotujících zemí budou soutěžit na hrách, které potrvají do 20. února, ale americký monitor spustil poplach kvůli bezpečnosti sportovců poté, co hostitelé pohrozili „trestem“ za komentáře proti Pekingu.

Existují další kontroverze. Prezident MOV Thomas Bach řekl, že se v Pekingu setká s Peng, grandslamovou tenistkou, která v listopadu tvrdila, že byla sexuálně napadena bývalým vicepremiérem.

O Peng nebylo slyšet téměř tři týdny, jen aby se znovu objevila, ale existují obavy, jak svobodná ve skutečnosti je.

Některé západní státy ze strachu z dohledu řekly svým sportovcům, aby nechali svá osobní zařízení doma a používali dočasné vypalovací telefony.

Existují známky toho, že Čína utahuje smyčku komukoli, kdo se odváží zkazit večírek, přičemž jsou v posledních týdnech nalezena lidská práva a někteří akademici mají své účty aplikace pro zasílání zpráv WeChat omezeny.

Hry se budou konat ve třech zónách. Kromě centra Pekingu jsou další dvě oblasti mimo hlavní město a budou se spoléhat na umělý sníh, aby pokryly to, co by jinak byly hnědé úbočí hor. Ekologové vyjádřili obavy.

Americká lyžařská eso Mikaela Shiffrinová se žene za třetím zlatem ve slalomu, zatímco Japonka Yuzuru Hanyuová z toho chce udělat hattrick olympijských titulů v krasobruslení.

Obrovský zájem bude o Chloe Kim, americkou snowboardistku, která roztavila srdce, když v roce 2018 vyhrála zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu, zatímco Eileen Gu by se mohla stát tváří her.

Tento 18letý student třídy A, narozený a vyrostlý v Kalifornii, přešel ze Spojených států, aby reprezentoval Čínu a je velkým favoritem ve freestyle lyžování.