Boj proti „regulační únavě“ vůči Zelené dohodě EU

Politický odpor proti klíčovým politikám EU v oblasti životního prostředí na poslední chvíli a zpoždění v udržitelné agendě bloku testují schopnost EU dokončit finální soubor zelené legislativy včas do voleb do Evropského parlamentu v roce 2024.

Krize klimatu a biologické rozmanitosti a historická odpovědnost EU za změnu klimatu vedly ke složitému paradigmatu pro regulační orgány v bloku – a k takovému, které nepřichází s jednoduchými řešeními.

Manfred Weber, předseda EPP, a průmyslové skupiny stojí v čele opozice vůči některým klíčovým ustanovením zelené legislativy (Obrázek: Evropský parlament)

Středopravá Evropská lidová strana (EPP) se nyní před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce staví do pozice zastánce zájmů zemědělců a venkova a upozaďuje zelenou agendu EU.

Návrhy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na obnovu přírody a omezení pesticidů se setkaly s odporem její středopravé strany v Evropském parlamentu, kterou vede její německý kolega v Evropském parlamentu Manfred Weber.

Weber říká: „Nemůžeme pokračovat, jako by se s naší ekonomikou nic nestalo od začátku války a nadměrného tlaku, který klade na naše venkovské komunity a naše farmáře.“

Odstranění ekologických politik, například v Nizozemsku, způsobilo požáry Občanské farmářské hnutí V březnových zemských volbách – to se stalo překvapením a obavou středopravicových stran, které jsou závislé na podpoře venkovských voličů.

Vzhledem k tomu, že mnohé hlavní města členských států, skupiny farmářů, podnikatelské lobby a některé skupiny v Evropském parlamentu považují právní předpisy za příliš zatěžující, co to znamená pro zelenou dohodu a veřejnou podporu zeleného přechodu do EU před volbami v roce 2024?

Regulační hypertrofie?

Zelená dohoda, kterou Evropská komise zahájila v prosinci 2019, má za cíl posunout ekonomiku EU směrem k udržitelnosti a zároveň zachovat konkurenceschopnost bloku tváří v tvář hrozbám, které představují Čína a Spojené státy.

Mezi hlavní návrhy patří klimatický zákon prvního svého druhu (který stanoví právně závazné cíle pro snižování emisí uhlíku), balíček Fit-for-55 (který zavádí přísnější pravidla pro energetiku, dopravu, budovy a zemědělství) a Strategie z farmy na vidličku (která zahrnuje zákony, aby byla produkce potravin udržitelnější) a jejich spotřeba je udržitelnější) a Strategie biologické rozmanitosti (která předpokládá zásadní návrhy na ochranu a obnovu ekosystémů).

Přestože velká část tohoto komplexního balíčku zákonů o životním prostředí a zdraví již byla dokončena, některé návrhy naplánované na konec legislativního období EU nyní čelí odporu na poslední překážce.

Zelená dohoda již obsahuje více než 46 legislativních návrhů, jejichž dodržování bude podnikům vyžadovat čas a náklady, a to jak finančně, tak i z hlediska lidských zdrojů. Lobbistická skupina BusinessEurope to nazvala „regulační inflací“.

Ale toto poselství nyní někteří lídři EU opakují.

Minulý měsíc belgický premiér Alexandre de Croo vyzval k regulační pauze, zatímco francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil obavy z dopadů nadměrné regulace na konkurenceschopnost.

„Zavádíme to, o čem jsme se rozhodli, ale musíme to přestat přidávat,“ řekl Macron v květnu.

De Croo zopakoval stejné poselství a krátce poté řekl: „Pokud zatížíme lidi pravidly a předpisy, riskujeme ztrátu veřejné podpory pro zelenou agendu.“

Toto poselství o „regulačním vyhoření“ zelené politiky získává na síle v reakci na různé různé krize, které blokem otřásly.

Začátkem tohoto roku von der Leyen odhalila plány na snížení požadavků na výkaznictví pro společnosti do letošního podzimu o 25 procent, aby se zvýšila konkurenceschopnost – zejména s ohledem na rostoucí konkurenci ze Spojených států a Číny v oblasti čistých technologií.

To již zefektivnilo návrh evropských norem pro podávání zpráv o udržitelnosti, který se zase snaží zlepšit transparentnost společností, pokud jde o zelené a sociální praktiky.

Ekologové mezitím považují zatlačení na poslední chvíli a pokusy o oslabení zelených návrhů za znepokojivý vývoj, který by mohl podkopat důvěryhodnost EU na světové scéně.

Klimatická krize se „nezastaví“

„Tyto výzvy k „regulační pauze“ v zelené agendě nejsou založeny na vědě a faktech. Krize biodiverzity a klimatu se nezastaví, ve skutečnosti se zrychlují,“ řekla Anais Berthier, advokátka ClientEarth, EUobserver.

Pokud dojde k regulační pauze, varoval Berthier, vedoucí postavení EU na mezinárodní scéně bude vážně narušeno. „EU musí jít příkladem a ctít své závazky v Zelené dohodě, aby připravila cestu pro přijetí podobných pravidel po celém světě.“

V posledních měsících narůstá debata o klíčových právních předpisech v oblasti životního prostředí s pozoruhodnými pokusy zpomalit pokrok v některých případech.

Do centra pozornosti se nyní dostal zákon EU o obnově přírody, který vyvolal kritiku některých hlavních měst EU a středopravých poslanců Evropského parlamentu kvůli obavám o potravinovou bezpečnost a očekávané administrativní zátěži dodatečných finančních a lidských zdrojů na vnitrostátní úrovni.

Přestože se zemím Evropské unie nedávno podařilo k tomuto kontroverznímu zákonu dospět ke společnému postoji, jeho osud nakonec závisí na nadcházejícím hlasování poslanců Evropského parlamentu.

Zákon o ochraně přírody je však jen jedním příkladem z několika návrhů, které čelí politickému odporu.

Dalším pozoruhodným příkladem jsou opakované pokusy středopravých zákonodárců o to Více ER odpružení V rámci Společné zemědělské politiky (SZP) kvůli obavám o potravinovou bezpečnost díky konfliktu na Ukrajině.

Rok poté, co se Komise rozhodla nedodržet některé závazky týkající se zelené orné půdy, osvědčení Ukazuje, že celkem 21 zemí EU využilo těchto mimořádných opatření ve svůj prospěch – což vedlo ke ztrátě více než 771 000 hektarů původně určených na biologickou rozmanitost pro další zemědělskou produkci.

Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR), jehož cílem je snížit používání pesticidů do roku 2030 na polovinu, navíc čelí odporu ze strany středopravých europoslanců a ministrů zemědělství EU.

„Zvolené cíle snížení jednoduše nejsou proveditelné a návrh nenabízí zemědělcům životaschopné alternativy,“ bylo oznámeno. Poziční papír EPP Publikováno minulý měsíc.

Schválení žádosti Rady o dodatečné posouzení dopadů nařízení na potravinovou bezpečnost Komisí mezitím vedlo ke zpožděním v jednáních mezi členskými státy, což prodloužilo diskuse.

Možná paralýza?

Odpor vůči zeleným předpisům se vztahuje také na některé aspekty zákona o náležité péči a navrhované normy kvality ovzduší.

V sektoru dopravy také došlo k odklonu od přísnějších emisních pravidel známých jako normy Euro 7.

Osm zemí EU (Francie, Itálie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko) vyjádřilo svůj nesouhlas s odkazem na obavy z možných negativních dopadů na investice do dekarbonizačních snah v automobilovém průmyslu.

Mezi těmito zeměmi se Polsko obzvláště hlasitě postavilo proti zelené politice EU a nedávno se odvolalo k nejvyššímu soudu bloku proti 55 příznivým pravidlům EU pro spalovací motory.

Varšava tvrdí, že zákaz prodeje nových benzinových a naftových vozů EU od roku 2034 negativně ovlivní ekonomiku bloku – a varuje, že další odvolání proti dalším zákonům Fit-for-55 teprve přijdou.

Tento krok vyvolal obavy z možné paralýzy samotné EU.

„Pokud každý členský stát EU zpochybní zákonnost všech právních předpisů EU, proti kterým se postavil, unie bude paralyzována,“ řekl Alberto Alemanno, profesor práva Evropské unie na HEC Paris.

„Je pravděpodobné, že právě toho se zde Poláci snaží dosáhnout: narušit klimatický balíček EU na konci tohoto politického cyklu před příštími volbami do Evropského parlamentu v červnu 2024.“

Rostoucí odpor proti Zelené dohodě vyvolal obavy ze začátku politického manévrování v Evropském parlamentu před volbami v příštím roce – kdy se očekává, že změna klimatu bude středem debaty.

„Navzdory všem vědeckým důkazům nyní některé politické strany šíří fake news a staví se proti potravinové bezpečnosti a obnově přírody s krátkodobým cílem získat nějaké hlasy,“ řekl Berthier.

A narativ předložený lobby průmyslového zemědělství a EPP o snižování pesticidů a obnově přírody, které poškozují potravinovou bezpečnost, byl zdiskreditován mnoha vědci.

Energetický analytik Simone Tagliapietra z bruselského think-tanku Bruegel tvrdí, že zpomalení zeleného přechodu na základě obav o průmyslovou konkurenceschopnost je zásadně scestné.

„Pokud budeme mít dobrou průmyslovou politiku, může se to pro Evropu stát bezprecedentní příležitostí,“ řekl pro EUobserver.

Tagliapietra zdůraznil význam silné průmyslové politiky a jasných a důvěryhodných politik, které společnostem poskytují vizi a pobídky.

Řekl, že nalezení správné rovnováhy mezi regulací a pobídkami, zabránění fragmentaci vládní pomoci a podpora spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem je zásadní pro přilákání investic a udržení společností v Evropě.

Objevily se však další obavy ohledně možnosti, že se společnosti nyní rozhodnou investovat mimo Evropu.

Podle lobby BusinessEurope existuje znepokojivý trend, kdy velké i malé společnosti opouštějí Evropu a investují jinam. „Firmy potřebují jasná a jednoduchá pravidla, zejména malé a střední podniky.“

Mezitím třetina občanů EU považuje boj proti změně klimatu za jednu z hlavních priorit EU.

a a Nedávná studie Zpráva Evropského institutu pro politiku životního prostředí ukazuje, že odborníci jsou ohledně budoucnosti Zelené dohody optimističtí, přičemž 61 procent věří, že po evropských volbách v roce 2024 bude poněkud odolná.

Varují však, že nedostatečné odhodlání národních vlád ve skutečnosti představuje největší výzvu pro realizaci ambicí Zelené dohody.