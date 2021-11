Newcastle podporuje vzrušující přistání v Prem na radaru Liverpoolu

Newcastlu bylo řečeno, že jejich kontroverzní krok za senzačním bývalým útočníkem Premier League na radaru Liverpoolu by byl výkon, ačkoli investice do jiné oblasti jejich týmu by byla moudřejší.

Když se otevře lednové přestupové okno, všechny oči budou upřeny na Newcastle. Očekávalo se, že Magpies, bohaté na hotovost, rozdělí peníze po akvizici vedené Saúdskou Arábií. Ale nyní je šest bodů daleko od bezpečí a stále bez manažera a jejich ochota utrácet může být vyšší než kdy jindy, pokud se výsledky brzy nezlepší.

Jedním z hráčů, kteří byli nedávno uvedeni na jejich lednovém seznamu přání, je Ismael Sarr z Watfordu. Senegalský křídelník (23) byl v této sezóně opět nejsilnější útočnou silou Hornets.

Sarr zatím ukořistil čtyři branky, i když jeho vynikající forma nebyla žádným šokem.

Ve skutečnosti byl Sarr nejhrozivějším útočníkem Watfordu v jejich poslední kampani v Premier League – 2019/20. Nejlépe se proslavil tím, že ten rok roztrhal Liverpool a ukončil jejich naděje na rally bez porážky. Pak to vyplynulo Časté přestupové vazby na Reds, i když dohoda se nakonec neuskutečnila.

Sarr však přidá palebnou sílu do frontové linie Newcastlu Nedávno to potvrdil Daily Mail Watford by se zdráhal prodat. Ztráta letáku v hodnotě 35 až 40 milionů liber by byla velmi škodlivá pro jejich šance vyhnout se sestupu.

Nicméně peníze mohou mluvit a pokud Newcastle podepíše Sarra, bývalý útočník Premier League Noel Whelan věří, že Newcastle provede převrat.

Byl by to skvělý podpis. Whelan řekl Football Insider.

“Budou mít konkurenci, protože mnoho klubů bude hledat, jestli bude k dispozici, ale byl by to dobrý obchod.”

“Znovu produkuje ve Watfordu v Premier League a čtyři nejlepší kluby na něj dohlížejí. Je mu 23, má fantastický věk a dlouhověkost, která mu umožní se časem v klubu zlepšovat.”

“Do této fronty to přidá více palebné síly. Musí však vyžehlit tuto děravou obranu.”

Newcastle naskočil na West Ham se špatným Čechem

Mezitím je Newcastle podle zpráv před West Hamem v boji o útočného záložníka v Serii A.

Sleduj sporty, citující zprávy v italských novinách, tvrdící, že Antonín Barak Je cílem pro straky.

Je to 26letý tvůrce hry, který reprezentuje Hellas Verona za Itálii a českou reprezentaci. Barak zahájil sezónu skvěle, v 11 zápasech Serie A zaznamenal čtyři góly a jednu asistenci.

Barak se také třikrát objevil na Euru 2020, než porazil Českou republiku ve čtvrtfinále proti Dánsku.

Zpráva uvádí, že Newcastle je připraven nabídnout hvězdě dalších 25 milionů eur. Takové poplatky by mohly přimět Hellas Verona k prodeji.

West Ham byl také začátkem tohoto roku jmenován potenciálním místem přistání poté, co jej doporučila současná skupina českých hráčů včetně Tomáše Sučiče a Vladimíra Kovala.

