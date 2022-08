Kansas Athletics najímá Gillespieho a Sebergera jako manažery pro jméno, obrázek a podobnost – Kansas Jayhawks

Lawrence, Kan. — Atletický ředitel Travis Gough dnes oznámil, že KU najalo Tatea Gillespieho a Caseyho Seebergera, aby sloužili na dvou nově vytvořených pozicích dohlížejících na úsilí o jméno, image a podobu v Kansas Athletics.

„Jsme potěšeni, že můžeme v týmu přivítat dva talentované a zkušené členy, kteří jsou nadšení pro vzdělávání a posilování našich studentů-atletů v Nile Space,“ řekl ředitel atletiky Travis Goff. „Jmenování Caseyho a Tatea demonstruje náš trvalý závazek zlepšovat služby NIL a odráží naše přesvědčení, že studenti Jayhawk by měli mít mnoho a rozmanitých příležitostí, jak těžit ze svého jména, image a příkladu. Vzhledem k tomu, že se krajina kolem NIL neustále vyvíjí, jsem si jistý, že schopnost být lídry v oboru.“

Tate Gillespie – ředitel nilské strategie

Gillespie povede všechny interní iniciativy, jako je řízení NCAA a povědomí o shodě, vylepšení programu, vedení komunikace s partnery Altius Sports, národní trendy a osvědčené postupy, stejně jako vzdělávání a strategické plánování s trenéry, zaměstnanci a studenty-sportovci.

Gillespie přichází do KU po kariéře zahrnující profesionální a vysokoškolskou atletiku, naposledy v Talkwalker, kde pomáhal rozvíjet a zavádět nové pole týmových sportů se specializací na iniciativy a značky NIL.

Před Talkwalkerem hrál Gillespie dvě sezóny profesionálního baseballu v České republice a ve Francii, kde také hrál s mezinárodními hvězdami na prestižní pražské baseballové show. Jako profesionální sportovec Gillespie také sloužil jako ambasador značky a partner pro několik značek v oblasti sportu a zábavy. Kromě toho také vytvořil a produkoval obsah, jako jsou blogy a kanály YouTube zaměřené na život jako sportovec.

Kromě toho Gillespie dříve sloužil jako mezinárodní vyslanec pro Major League Baseball a spolupracoval s kanceláří ligy, hráči a zaměstnanci po celé Číně na různých iniciativách v oblasti rozvoje hráčů a marketingu.

Gillespie vystudoval Texas A&M University v Corpus Christi s titulem BA v oboru komunikace, kde byl spisovatelem baseballu, zástupcem SAAC a členem Meziuniverzitní atletické rady. Po promoci se vrátil do Corpus Christi, aby pomáhal s výkonem různých studentů-atletů a venkovním úsilím s atletickým oddělením ostrovanů. Získal také přidružený titul na Navarro College, kde byl studentem-sportovcem v baseballu a byl vybrán do All-Star týmu Texasu a Nového Mexika. Gillespie má také titul z Tisch Institute of World Sport v New York University v oboru Základy globálního sportovního managementu.

Casey Seberger – ředitel NIL, sportovního rozvoje značky a partnerství

Sebiger nastoupil do Kansas Athletics v srpnu 2022 a v současné době je ředitelem NIL, Sports Brand Development and Partnerships. Před nástupem do Kansasu Seberger pracoval ve společnosti Opendorse, lídra v oboru NIL, a čtyři roky u partnera Kansas Athletics pro práva na multimédia, Learfield.

V nově vytvořené roli Sebergera bude zodpovědná za řízení vnějších aspektů NIL KU včetně spojení s Mass St. a zapojení externích zúčastněných stran.

Před nástupem do KS Seberger pracoval jako account executive v týmu Brand Partnership ve společnosti Opendorse. Na Opendorse propojila studentské sportovce po celé zemi se značkami jako Meta, Sweetgreen, Current a dalšími pro kampaně národních značek.

Casey také strávil čtyři roky s partnerem Kansas Athletics pro práva na multimédia, Learfieldem. Ve své roli ředitelky partnerských služeb byla Sebergerová zodpovědná za plnění všech aktiv pro místní, regionální a národní partnery KU. Seberger úzce spolupracoval se zaměstnanci Kansas Athletics na poskytování aktiv souvisejících s marketingem, komunikací, dárcovskými iniciativami a vztahy s absolventy.

Casey je absolventem University of Nebraska-Lincoln a byl bývalým skokanem do dálky a trojskokanem v týmu Track and Field. V současné době bydlí v Overland Park, Kansas s Goldendoll, Pete.