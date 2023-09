„Bangladéš zdůrazňuje spolupráci v indicko-pacifickém regionu pro společnou prosperitu“

Státní ministr zahraničních věcí Mohammad Shahryar Alam v sobotu řekl, že Bangladéš věří, že spolupráce a synergie mezi zeměmi v indicko-pacifické oblasti je nezbytná pro dosažení společné prosperity pro všechny.

„Náš pohled na indicko-pacifický region je pokusem říci světu, že region je určen pro sdílenou prosperitu nejen pro ty, kteří v něm žijí, ale také pro celý svět,“ řekl.

Ministr zahraničí hovořil na mezinárodním sympoziu na téma „Bangladéšská indo-pacifická perspektiva: příležitosti a cesta vpřed“ v sále BIISS.

Na akci vystoupili také ministr zahraničí Masúd bin Momin a předseda BISS Josal Azam Sarker.

Celodenní seminář hostily Bangladéšský institut mezinárodních a strategických studií a Bangladéšský institut regionálních studií.

Na znamení obnoveného zájmu světa o indo-pacifický region bylo předloženo několik strategií, vizí, předpovědí a pokynů pro indo-pacifický region a podporováno zeměmi/uniemi, jako jsou Spojené státy americké, Evropská unie, Spojené království, Francie, Německo, Nizozemsko, Indie, Sdružení národů jihovýchodní Asie, Austrálie, Korejská republika, Kanada, Česká republika a Bangladéš v různých časových obdobích.

Strategie obnovy rovnováhy v Asii, iniciativa Belt and Road (BRI), Free and Open Indo-Pacific (FOIP), Quad Security Dialogue (QUAD), Tripartitní bezpečnostní pakt (AUKUS), Tendence k Indo-Pacifiku, Bezpečnost a růst pro všechny v regionu (SAGAR), Indo-Pacific Economic Forum for Prosperity (IPEF) bylo podpořeno zeměmi zaměřenými na Indo-Pacific region s cílem řešit nové bezpečnostní výzvy a také infrastrukturu, ekonomický a technologický rozvoj v tomto regionu.

Jako pobřežní stát v Bengálském zálivu státní ministr uvedl, že uznání indicko-pacifických příběhů Bangladéšem bylo založeno na jeho zahraničněpolitickém diktátu „přátelství vůči všem, zloba vůči nikomu“, který navrhl otec národa Bangabandhu Sheikh Mujipur. milosrdný.

Shahryar Alam řekl, že „svobodný, otevřený, mírový, bezpečný a inkluzivní“ indo-pacifický region je nezbytný pro mír, bezpečnost, stabilitu a růst v regionu i mimo něj.

Náš pohled na indicko-pacifický region se tedy nesoustředí na bezpečnost, ale spíše na komplexní rozvoj tohoto regionu.Ministr zahraničních věcí řekl, že nejde o rozhodující volby mezi velmocemi.