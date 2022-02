Když Rusko útočí, Spojené státy a Evropa přemýšlejí o konci poválečného světa, který vytvořily

Jádrem zahraniční politiky USA je po desetiletí pomáhat prosazovat Evropu „celou, svobodnou a mírovou“, což je fráze prosazovaná Georgem H. W. Bushem ke konci studené války. S projektem budování a upevňování demokracie zasahujícím do hlubin kontinentu chtěla řada amerických prezidentů obrátit svou pozornost na asijsko-pacifický region, konkrétně na Čínu.

Stažení z Afghánistánu v loňském roce a Bidenovo zjevné upřednostnění Tichomoří způsobily, že Evropané měli pocit, že to byl dodatečný nápad – něco, co neochotně přijímali, dokud na jejich kontinentu zůstal mír.

Spíše než vpřed za studenou válkou se zdá, že aliance je připravena udělat krok zpět k hlubokému zmrazení mezi NATO a Ruskem. Výsledkem může být další rozkol mezi těmi bývalými komunistickými státy na východním křídle aliance, které chtějí větší zapojení Američanů do své obrany, a těmi, jako je Francie, které dlouho prosazovaly větší evropskou sebeobranu.

„Šok, když vidím, že se dvě hodiny od Berlína rozvinula vojenská kampaň, je obrovský,“ řekla Liana Fix, německá historička a politoložka, která je v současné době rezidentem German Marshall Fund. „Je to silná připomínka toho, že vojenská síla a vojenská síla jsou zpět a mírumilovný a prosperující ostrov, který byl v posledních několika desetiletích velkou částí Evropy,“ již neodráží realitu. „

Předseda vlády Petr Fiala ve čtvrtek řekl, že Česká republika pevně stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou a má vlastní historickou zkušenost s ruskou „bratrskou pomocí“ s odkazem na invazi Sovětského svazu do bývalého Československa v roce 1968 za účelem potlačení reformistů.

„Cílem Kremlu je obnovit sféru svého vlivu,“ řekl Stoltenberg. „Zrušte globální pravidla, která nás všechny udržovala v bezpečí po celá desetiletí, a změňte hodnoty, které si ceníme. To je nový normál pro naši bezpečnost.“

Úředník, který mluvil pod podmínkou anonymity, aby poskytl upřímnou reakci, vyjádřil znepokojení nad tím, že Bidenovo tvrzení, že rozmístění nových amerických sil v Evropě nebylo zamýšleno k vypořádání se s Ruskem, poslalo Putinovi zelenou, což naznačuje, že Ukrajina je Rusko. . Pokud Rusko okupuje Ukrajinu, řekl úředník, další by mohly být země NATO.

Útok na zemi NATO by mohl riskovat širší konflikt s celou vojenskou aliancí kvůli jejímu článku 5 článku o kolektivní obraně. Konflikt na Ukrajině by ale mohl přimět další evropské země mimo alianci, jako je Finsko a Švédsko, aby zvýšily svůj zájem o připojení, nebo už méně kvůli současnému riziku vyvolání vojenské konfrontace s Ruskem. Stoltenberg pozval lídry obou zemí na páteční virtuální summit NATO.

I když Biden a další označili invazi na Ukrajinu za to, co prezident nazval „útokem na samotné principy, které jsou základem světového míru“, jiní poukazovali na to, že se zdaleka nejedná o první porušení státní suverenity za podmínek považovaných za nelegitimní. . nebo potenciálně nezákonné.