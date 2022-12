6 nejlepších vyhlídek, které byste měli hledat v draftu CPL-U SPORTS 2023 – Canadian Premier League

Ve čtvrtek se uskuteční pátý ročník sportovního draftu CPL-U. Celkem 16 hráčů bude vybráno jako nejlepší vyhlídky kanadského univerzitního fotbalu.

Začátkem tohoto týdne, CanPL.ca Podívejte se na pět hráčů kteří znovu vstoupí do procesu návrhu CPL a mohou být znovu vybráni.

Se soupiskou 199 oprávněných hráčů se do letošního draftového procesu zapojilo mnoho nových tváří. Zde je šest hráčů, kteří v minulé sezóně U SPORTS zaujali a jejichž jména jste mohli slyšet ve čtvrtek:

Pablo Humbleman Pérez

Škola: Queen’s University

Pozice: Útočník

Rok: 1

Devatenáctiletý hráč je jednou z nejžhavějších ofenzivních postav letošního draftu. Ve svém prvním roce na Queens University Gaels vstřelil Humbleman-Perez šest gólů a přidal asistenci, zatímco získal 35 ran, třetí v OUA.

Hempelmann-Perez také strávil uplynulé léto hraním v League1 Ontario za North Toronto Nitros, kde se objevil v 11 zápasech.

Než se zavázal ke Queen’s, rodák z Toronta hrál několik let za mládežnické týmy NAC Breda v Nizozemsku. To by mu mělo poskytnout dobré zkušenosti, jak se dostat do profesionálního prostředí, pokud jeho jméno zazní ve čtvrtek.

Amir Kanani

Škola: Toronto Metropolitan University

Pozice: vpřed

Rok: 1

Poté, co přestoupil od George Browna, Kenani strávil první sezónu výhradně s Toronto Metropolitan University. To zahrnovalo vstřelení penalty v 90. minutě proti Carltonovi ve čtvrtfinále OUA pro TMU, který by nakonec dosáhl finále. A v 11 zápasech základní části s Boulders v této sezóně dal čtyři góly.

Kenani se minulou sezónu otočil v League One v Ontariu a vstřelil 17 gólů za ProStars, kteří byli čtvrtí nejlepší v lize.

Další hráč s profesionální minulostí, Kenani, strávil čas ve španělském FC Cartagena a v iráckém národním týmu U-19 na Poháru AFC U-19. Kanadský národní futsalový tým ho nedávno povolal na kemp do Montrealu.

Jakub Pařízek

Škola: Cape Breton

Pozice: Defenzivní záložník

Rok: 1

Jeden z mála internacionálů dostupných na draftu, Pařízkova houževnatost v defenzivním středu pole byla klíčem k tomu, že Cape Breton vyhrál svůj šestý australský šampionát v řadě.

Defenzivní záložník ve své první sezóně U SPORTS zaznamenal dva góly, z nichž oba byly vítězné, a asistenci.

Před příchodem z České republiky do Kanady hrál Pařízek za béčko svých domovských Českých Budějovic, hostoval také v FC Písek ve třetí lize.

Rick Logan

Škola: Svatý František Xaverský

Pozice: Útočný záložník

Druhý rok

Rieck byl s devíti góly nerozhodný o nejvíce vstřelených gólů v Austrálii v letošním roce – šestý v celém týmu U SPORTS. Dvacetiletý ofenzivní záložník přidal šest asistencí – dělené druhé.

Připsal si asistenci u vítězství 2:0 nad AFL v semifinále Austrálie. StFX však prohraje finále s Cape Breton stejným skóre.

Před nástupem do StFX, rodák z Cambridge, Ontario, hrál fotbal za FC London v League1 Ontario.

Aiden Rochinas

Škola: Dalhousie

Pozice: Brankář

Druhý rok

Pouze jeden brankář byl přijat v posledních třech atletických draftech CPL-U, Rayane Yesli by Valor. Pokud však bude vybrán letos, Rochinas jsou nejlepším kandidátem.

Devatenáctiletý hráč prožil dvě hvězdné sezóny s Dalhousie. Letos je v Austrálii třetí v záchraně s 47.

Rushenas také loni v létě hrál brankáře za nově vyvinutý Halifax Wanderers za tým U-23. Brankář narozený v Torontu také trávil čas na tréninku s North Toronto Nitros z League1 Ontario, než se Dalhousie zavázal.

Perry Zorbas

Škola: Waterloo

Pozice: pravá zadní

Třetí rok

Zorbas se v minulé sezóně stal klíčovým hráčem velmi silného týmu University of Waterloo Warriors. Krajní obránce třetího ročníku skončil na děleném druhém místě v OUA s pěti asistencemi a přidal také dva góly.

Produkt Oakville byl za svou hru v minulé sezóně jmenován druhým hvězdným týmem OUA. Byl klíčovým hráčem Waterloo během jejich ohromujícího rozčilení s nejlépe nasazenými York University Lions během čtvrtfinále OUA.

Loni v létě strávil Zorbas čas s Hamiltonem United během své debutové sezóny v I-League I. divize mužů v Ontariu, kde odehrál 19 zápasů.