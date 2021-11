Filipíny zpřísňují hraniční kontroly, aby zabránily variantě Omicron

Manila – Filipíny V neděli dále zpřísnila hraniční kontroly, aby zabránila nové variantě koronaviru z Omicron, a přidala sedm evropských zemí k zákazu cestování, který se původně týkal sedmi afrických zemí.

Varianta Omicron se v neděli dál šířila světem, 13 případů bylo nalezeno v Nizozemsku a po dvou v Dánsku a Austrálii.

The Filipíny Pracovní skupina pro koronaviry zařadila Rakousko, Českou republiku, Maďarsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Belgii a Itálii do 15. prosince na takzvaný „červený seznam“ a zakázala vstup cestujícím z těchto zemí.

Zákaz se původně vztahoval na Jižní Afriku, Botswanu, Namibii, Zimbabwe, Lesotho, Svazijsko a Mosambik.

Vláda také ustoupila od plánu umožnit vstup některým očkovaným zahraničním turistům od 1. prosince.

Vnitrostátní mezinárodní cestování pro všechny osoby, bez ohledu na stav očkování, které pocházejí ze zemí/domén/území Červeného seznamu nebo v nich byly během posledních 14 dnů před příjezdem do jakéhokoli přístavu v Filipíny„Nemělo by mu to být dovoleno,“ uvedl v prohlášení prezidentův mluvčí Carlo Nograles.

The Filipíny, která je jednou ze zemí regionu nejvíce postižených zraněními, úmrtími a ekonomickými ztrátami, postupně znovu otevřela své hranice a ekonomiku.

Počet nových denních případů v neděli klesl na 838, což je nejnižší úroveň od prosince 2020 – ve srovnání s rekordním maximem více než 26 000 případů v září – poté, co bylo plně proočkovaných více než 35 milionů Filipínců, tedy 46 % cílové populace.

Cílem je podle Carlita Galveze zvýšit počet očkovaných jedinců na 54 milionů do konce roku, tedy 70 % cílové populace, 77 milionů do konce března 2022 a 90 milionů do konce června. Jr., který vede vládní strategii očkování.

Galvez v neděli představil dohodu o nákupu dalších 20 milionů dávek vakcíny COVID-19 vyvíjené společnostmi Pfizer Inc a BioNTech SE, která je určena pro přeočkování a dětské vakcíny v příštím roce.

– Enrico Della Cruz hlásí; Střih Tom Hogg, Raisa Kasulowski a Mark Heinrich