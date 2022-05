Xbox Game Pass odhalen na zbytek května 2022, včetně 6 nových vydání v prvním dni

Další várka titulů Xbox Game Pass za květen byla odhalena v polovině měsíce a zahrnuje pět titulů, které jsou nyní k dispozici, a další budou následovat, až se do měsíce posouváme hlouběji. Bude šest dní uvedení – jeden v samotném květnu, včetně velké hry třetí strany, která bude na jiných platformách za plnou cenu.

Dnes je na Xbox Game Pass pro PC Her Story, nelineární mysteriózní/kriminální fantasy o ženě, která je sedmkrát vyslýchána policií. Hráči pokaždé shromáždí stopy, aby objevili… její příběh. Dnes je na Game Pass také Jurassic World Evolution 2 pro cloud, konzole a PC.

Zde je to, co potřebujete k získání Game Pass na zbytek května 2022

Dnes jsou na Game Pass také dvě nové verze Day One, první je Little Witch in the Woods na konzolích a PC prostřednictvím Game Preview. Toto je hra o začínající čarodějnici, která prozkoumává mystický les. Dnešní nové vydání je sandboxová hra Umurangi Generation: Special Edition pro fotografování z pohledu první osoby pro cloud, konzoli a PC.

Kromě toho je nyní původní Skate od EA k dispozici na Game Pass prostřednictvím EA Play prostřednictvím cloudu, takže je snadné jej vyzkoušet, protože nevyžaduje místní stahování.

Pak 19. května byl Farming Simulator 22 přidán do katalogu Game Pass přes cloud, konzole a PC, zatímco gotická hororová hra Vampire Survivors dorazí ten den také na PC. 24. května Game Pass přidal dvě další nové verze pro Day One, včetně taktické/karetní hry Floppy Knights pro cloud, konzoli a PC; a Hardspace: Shipbreaker na PC. 26. května přichází Sniper Elite 5 do Game Pass pro konzole a PC jako další nové jednodenní vydání a v té době velmi známé vydání.

Cricket 22 se připojuje k PC Game Pass 27. května, zatímco Pac-Man: Museum + dokončuje měsíc jako nové vydání pro první den v měsíci v ten den v cloudu, konzoli a PC.

Jak bylo zmíněno, je to tak Druhá vlna dodatků Xbox Game Pass pro květen 2022; První sada přírůstků zahrnovala mimo jiné Trek to Yomi a NHL 22. navíc, Členové Xbox Live nyní mohou získat více her se zlatými tituly V květnu 2022.

Několik her opouští Xbox Game Pass také 31. května –Zde je úplný seznam

Xbox Game Pass druhá polovina května 2022

17. května

Její příběh – PC

Jurassic World Evolution 2 – Cloud, konzole, PC

Little Witch in the Woods (ukázka hry) – konzole, PC

Skate Cloud

Umurangi Generation Special Edition – Cloud, konzole a PC

19. května

Farming Simulator 22 – Cloud, konzole, PC

Vampire Survivor – PC

24. května

Floppy Knights – Cloud, konzole, PC

Hard Space: Shipbreaker – PC

26. května

Sniper Elite 5 – konzole, PC

27. května