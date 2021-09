Film Super Mario Bros. Chris Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen

Mluvte o levelování – nový animovaný film podle světa Super Mario Bros. Získal seznam hlasových herců.

Chris Pratt a Charlie Day si zahrají titulní videohru bratrů Maria a Luigiho, dvou italských instalatérů ponořených do světa nepřátel a fantazie v milované herní sérii Nintendo. Anya Taylor-Joy si zahraje princeznu Peach, královskou blondýnku, která inspirovala miliony halloweenských kostýmů a rapových textů, které se často nacházejí ve spárech superillaina Bowsera, vyjádřeného hercem Jackem Blackem.

Seth Rogen jako Donkey Kong a Keegan-Michael Key jako Todd (Who Meaning Siain kryt), Fred Armisen jako Cranky Kong, Kevin Michael Richardson jako Kamik a Sebastian Maniscalco jako Spike.

Illumination, kterou vlastní Chris Meledandri, vyrábí film, který bude uveden v kinech 21. prosince 2022 prostřednictvím Universal Pictures. Nintendo a Universal budou společně financovat projekt.

Meledandri vyrábí pro Illumination Shigeru Miyamoto z Nintendo. Režie se ujal Aaron Horvath a Michael Jelinek, kteří již dříve spolupracovali na animovaném seriálu Teen Titans Go! a film „Teen Titans Go! To The Movies“. Scénář pochází od Matthewa Fogela, mezi jehož zásluhy patří „Lego Movie 2: Druhá část“ a nadcházející světelný název „Minions: The Rise of Gru“.

“Mario a Luigi jsou dva z nejoblíbenějších hrdinů v celé populární kultuře a je nám ctí, že máme jedinečnou příležitost úzce spolupracovat se Shigeru Miyamoto a nápaditým týmem Nintendo, abychom tyto postavy oživili v animovaném filmu, na rozdíl od jakékoli osvětlení dosud provedené. “Řekl Meledandri a oznámil obsazení na přímém přenosu Nintendo Direct.

Producenti poznamenali, že každý herec byl vybrán pro svou schopnost zachytit jedinečného ducha každé z jejich odlišných postav.

“Spolupracujeme s Chrisem a jeho zkušeným týmem na vytvoření nejen licencovaného filmu pro tuto postavu, ale také nového zábavného kousku, který přináší Super Mario Bros. do života na obrazovce a umožňuje každému bavit se, ať už hru zná nebo ne.” , “Dodal Miyamoto. „Produkce je zatím konstruktivní a probíhá velmi dobře a obě strany se od sebe navzájem hodně učí. Pokorně žádáme, aby fanoušci na premiéru ještě chvíli počkali, a doufáme, že se těší, až uvidí jedinečné postavy ze Super Mario Bros … na velké obrazovce. “