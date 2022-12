Chystá se vzrušující festival: IFFR odhaluje soutěž Tiger, zahajuje Munch

Mezinárodní filmový festival v Rotterdamu (IFFR) zahájí 25. ledna „Munch“, pojetí norského umělce za „The Scream“ Henrika Martina Dahlsbakkena.

Oživení vnitřního světa této složité postavy bylo velmi obohacujícím zážitkem. Jsme nadšeni, že můžeme divákům ukázat, co ho inspirovalo [Edvard] Vůdce poukázal na Munche a na to, co udržovalo jeho vnitřní plamen naživu.

Produkován The Film Company a mezinárodně prodávaný společností Viaplay Content Distribution, bude mít premiéru v norských kinech 27. ledna a ve Viaplay 24. března.

IFFR, který se má vrátit ve své první plné fyzické edici od pandemie, představí 16 filmů ve vlajkové lodi soutěže Leopard. Porotci udělí Sabrině Parasetti, Love Diaz, Anissii Ozeman, Christine Vachon a Alonso Diaz de la Vega tři ceny: Tiger Prize v hodnotě 40 000 eur a dvě zvláštní ceny poroty, každá v hodnotě 10 000 eur.

Ukrajinci Philip Sotničenko „La Palliciada“, Artemis Shaw „New Breeds“ a Prashant Kamalkanthan a „Numb“ Amir Toudhursta jsou mezi skupinou, stejně jako „Indivision“ Leily Kelani a „Le Spectre de Boko Haram“ Cyrila Ringa.

Kareem Kassem, který byl nedávno oceněn za „Chobotnici“, uvede „Thiiird“ a Georden West – Playland po projekcích na americkém filmovém festivalu „US in Progress“.

V soutěži velkých pláten festival přivítá také takové jako Jessica Woodworthová, premiéra filmu „Luka“, finského filmu Selma Vilhonen, u kterého se očekává, že rozesmívá film „Čtyři malí dospělí“, a také jihokorejský sportovní film. „One Win,“ v hlavní roli Song Kang. Je to parazit.

„Blíží se vzrušující festival. Když se podívám na tyto tituly, skutečně odrážejí myšlenku expanze a diverzifikace. Odrážejí, kdo jsme jako tým a za čím stojíme,“ ředitel festivalu Vanja Kaludjersik Sdělit různorodé.

Představení nových jmen mnohem širšímu publiku zůstane prioritou IFFR, nicméně jsou plánovány i retrospektivy maďarské Judit Elek, japonské animátorky Yuasy Masaki a americké multidisciplinární umělkyně Stania Kahn a rozšířený filmový oblouk projektu.

„Přál bych si, aby byli slavnější! Bohužel to tak není vždy, ale jejich práce mluví sama za sebe a jsme hrdí, že ji můžeme představit.“

„Nikdy nebudeme mít retrospektivní recenzi, řekněme, Jeana-Luca Godarda. Chceme se zaměřit na umělce a režiséry, o kterých se domníváme, že si zaslouží více pozornosti. Pronikáme hlouběji tam, kam se ostatní nedívají.“

Kaludjersek řekl, že akce doufá, že během 52. vydání přiláká více fanoušků anime.

„Když se objeví Yuasa Masaaki, je jako Timothée Chalamet: jeho fanoušci křičí a stojí ve frontě na autogramy. Ale když se podíváte na velké festivaly, animace je něco, co je vzácné a nemělo by být. Chceme ukázat, jak je rozmanitá,“ řekla řekl a poznamenal, že také k těm jako „DEMIGOD: The Legend Begins“ od Chrise Huang Wen-chang a „Blind Willow, Sleeping Woman“ od Pierra Fouldise.

Kromě afrických a blízkovýchodních titulů bude mít během akce prominentní zastoupení asijská kinematografie.

„V minulosti se to opravdu nestávalo – právě naopak,“ poznamenal Kaludjersic.

Steve McQueen „Sunshine State“ (S laskavým svolením Steve McQueen, Thomas Dane Gallery, Marian Goodman Gallery, Pirelli HangarBicocca, Milán. Foto: Agostino Osio. „A Commission for International Film Festival Rotterdam, 2022)

Festival se zaměří také na Indii, přičemž jako závěrečný film bude vybrán film Varun Grover „All India Rank“ a The Shape of Things to Come? Sekce anatomie vzestupu pravicových hinduistických nacionalistických skupin.

Ať už se jedná o organizované náboženství nebo vymyšlenou víru, jako je QAnon, lze ji použít jako formu pronásledování po celém světě. Její důsledky a to, co to dělá s lidmi, jsou v podstatě stejné, říká.

Důvod, proč jsme se rozhodli [explore this issue] Bylo to proto, že ve skutečnosti ještě nebyl natočen. Proklouzlo to prasklinami.“

Cenu Ruby Mueller Prize obdrží francouzská kameramanka Hélène Leuvart, známá především díky filmu Maggie Gyllenhaalové „Ztracená dcera“ a filmu Elizy Hitmanové „Nikdy vzácné“. Festival také představí „Sunshine State“, dlouho očekávané umělecké dílo Steva McQueena na objednávku IFFR ve spolupráci s Depot Boijmans Van Beuningen.

„Právě teď se velmi soustředíme [on our work] Ani neříkáme: „Ach, tato velká oslava se konečně chystá.“ „Ano, určitě by to tak bylo,“ řekl Kaludjersek. „Čekali jsme velmi dlouho.“

Výběr tygří soutěže 2023

100 årstider, Giovanni Bucchieri, 2022, Švédsko

Gagaland, Teng Yuhan, 2023, Čína

Separační geologie, Yosser Gasmi, Mauro Mazzocchi, 2023, Tunisko, Itálie, Francie

Indivision, Leila Kilani, 2023, Maroko, Francie

Letzter Abend, Lukas Nathrath, 2023, Německo

Manverky, Gustav Geir Bollason, 2023, Island, Francie

Monil, Visaksa Chandrasekaram, 2023, Srí Lanka

New Breeds, Artemis Shaw, Prashanth Kamalkanthan, 2023, Spojené státy americké

Notas sobre un verano, Diego Llorente, 2023, Španělsko

Khader, Amir Toudhrosta, 2023, Írán

Nomer Ashten, Guido van der Werff, 2022, Nizozemsko

La Palliciada, Philip Sotničenko, 2023, Ukrajina

Playland, Jordan West, 2023, Spojené státy americké

Le Spectre de Boko Haram, Cyrielle Raingou, 2023, Kamerun, Francie

Za třetí, Karim Kassem, 2023, Libanon

Tři jiskry, Naomi Aumann, 2023, Albánie, Mexiko

Kvíz na velké obrazovce

Avant l’effondrement, Alice Zeniter, Benoît Volnais, 2023, Francie

Než dorazí sokoli, Jonas N. Diaz, 2023, Mexiko

Kodaň neexistuje, Martin Skovberg, 2023, Dánsko

Lekce kreslení, Zaza Khalafachi, Tamta Khalafachi, 2023, Gruzie

Borders Without Borders, Abbas Amini, 2023, Česká republika, Německo, Írán

Le Formiche di Mida, Edgar Honetschläger, 2023, Rakousko, Itálie

Čtyři malé děti, Selma Vilhunen, 2023, Finsko

La Himbreta, Laura Amelia Guzmán Conde, 2023, Dominikánská republika

Guram, Devashish Makhija, 2022, Indie

Luca, Jessica Woodworth, 2023, Belgie, Itálie, Nizozemsko, Bulharsko, Arménie

My Little Nighttime Secret, Natalia Meshchaninova, 2023, Rusko

Não Sou Nada – The Nothingness Club, Edgar Pera, 2023, Portugalsko

Okiku a svět, Sakamoto Junji, 2023, Japonsko

1 vítězství, Shin Yoon-shik, 2023, Jižní Korea

La Sodestada, Daniel Casabe, Edgardo Delek, 2022, Argentina

Voyages en Italie, Sophie Letourneur, 2023, Francie

Soutěž Amodo Tiger Short

Aqueronte, Manuel Muñoz Rivas, 2023, Španělsko

Hornblindness, Parinda, květen 2023, Thajsko, Spojené státy americké

Delivery Dancer’s Sphere, Kim Ayoung, 2023, Jižní Korea

Valle, Mischa Heidinger, Michela Flock, 2023, Švýcarsko

Od zvuku k pulzu, Zeno van den Broek, 2023, Nizozemsko

La Grande Arche, Camille Autoart, 2023, Francie

Vidím slunce, ale ještě ho necítím, Joseph Wilson, 2023, Velká Británie

Poslední letní dny, Steinzen Tankung, 2023, Indie, Francie

Světlo světla, Nritan Zincheria, 2023, Řecko

Natureza humana, Monica Lima, 2023, Portugalsko, Německo

Nikdy se nevrátím, Assaf Gruber, 2023, Rakousko

Patio do Carrasco, Andre Gil Mata, 2023, Portugalsko

Vallen, Sarah-Anes Desponnet, 2023, Francie

Pure Land, Tenzin Vontzog, 2022, Spojené státy americké

Noc a strach, Lipika Singh Dharay, 2023, Indie

Remendo, Roger Gil, 2023, Brazílie

Opakování, Morgan Alaric Quaintance, 2023, Velká Británie

Shabnam, Ritu Starr, 2023, Bangladéš

Skin in the Crosswinds, Andrew Rubin, 2023, Spojené státy americké

Kruhové náměstí, Hanna Hoveti, 2023, Finsko

Theta, Lawrence Lake, 2023, Velká Británie

Tito, Kervin Jimenez, Taylor Mackintosh, 2023, Haiti

Co si půda pamatuje, Jose Cardoso, 2023, Jižní Afrika, Ekvádor

Zabriskie Point, Cho Seongo, 2023, Spojené státy americké