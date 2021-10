Česká republika podepsala s izraelskou raketovou organizací protivzdušné obrany dohodu v hodnotě 627 milionů dolarů

České ministerstvo obrany podepsalo s izraelskou Rafael Advanced Defence Systems dohodu o nákupu 627 milionů dolarů na nákup leteckého raketového systému z povrchu Spider.

„Oceňuji ochotu izraelské vlády sdílet s námi propracovaný bezpečnostní systém, který posouvá naši armádu směrem ke schopnostem 21. století,“ řekl český ministr obrany Lubomír Mednar. Bezpečnostní zprávy.

“Nakonec odstraníme naši závislost na Sovětském poháru.” [systems] Od sedmdesátých let minulého století nesplňuje současné požadavky na protivzdušnou obranu, “řekl.

Česká armáda prý plánovala používat tyto systémy nejméně 20 let; Celkové náklady, včetně nákladů na údržbu, by byly asi 1 miliardu dolarů. Podle ministerstva má být dodávka čtyř izraelských raket dokončena do roku 2026.

Rafael popisuje systém Spider jako mobilní systém protivzdušné obrany krátkého a dlouhého dosahu, který dokáže chránit velké oblasti před různými hrozbami, včetně letadel, helikoptér, bombardérů, lodních raket, UAV a stacionárních zbraní.