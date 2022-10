Open Ostrava: Swiatek opět v akci; Raducanu se v úvodu střetne s Kasatkinou

Světová jednička Iga Swiatek vede solidní remízu na Ostrava Open 2022, halovém turnaji kategorie WTA 500 v Ostravě, Česká republika. Kromě držitelky titulu US Open má Ostrava na kontě čtyři z top 10 turnajů WTA a celkem sedm hlavních šampionek, včetně Eleny Rybakinové, Emmy Radokano a Jeleny Ostapenkové.

Po startu v semifinále v Soulu se Raducanu utká v prvním kole Ostrava Open s nasazenou 5. Dariou Kasatkinou. Ostrava bude pro Kasatkinu prvním turnajem od US Open. Vítěz zápasu prvního kola se ve druhém kole střetne s šampionkou Soulu Jekatěrinou Alexandrovovou nebo Victorií Azarenkovou. Swiatek vede losování, nasazená č. 3 Paula Padusa, obhájkyně titulu a č. 4 Annette Kontaveitová, a nasazená č. 7 Maria Skari chytla první čtyři. Ve svém úvodním zápase se Swiateková utká buď se semifinalistkou Tokia Zhang Shuai, nebo s jedním z kvalifikantů. Nasazená dvojka Padusa se utká buď s Petrou Kvitovou, nebo s kvalifikantkou.

Kontaveit a Skari míří do Ostravy po týdnech posilování sebevědomí v Tallinnu a Parmě. Kontaveitová na svém domácím turnaji v Tallinnu postoupila do semifinále a Skari se probojovala do svého prvního finále od Indian Wells v Parmě. Scari se ve svém zápase prvního kola střetne buď s Karolínou Plíškovou, nebo s kvalifikačním zápasem. Kontaveit se utká s Gilem Tishmanem nebo Terezou Martínkovou. Elena Rybakina a Madison Keys se v této sezóně utkají potřetí, Američanka vyhrála 2:0. Keysová předčila Rybakinaovou ve třech setech na Roland Garros a vyřadila wimbledonskou šampionku ve dvou setech v Cincinnati.

Barbora Krijiková a Shelby Rogers si naopak užijí obnovený týden v Tallinnu, protože Krijiková na cestě do finále porazila Belindu Bencic, Beatriz Haddad Maya, Martu Kostyuk a Agilu Tomljanovic. Po frustrující sezóně dvouhry, kdy její hodnocení kleslo na 27. místo, byla její vítězství nad Bencicem a Haddadem Mayou její první výhrou v Top 20 od ledna. (Ani)

