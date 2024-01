Živé vysílání Euro 2020, Nizozemsko vs Česká republika: kdy a kde se dívat v televizi a online | fotbalové zprávy

UEFA EURO 2020, Nizozemsko vs. Česká republika Živý přenos: Nizozemsko se utká s Českou republikou ve snaze postoupit do čtvrtfinále soutěže a mít šanci utkat se s Dánskem. Nizozemsko vypadalo na Euru 2020 v působivé formě, ale v České republice bude čelit těžké výzvě, která má ve svém týmu ve formě Patrika Schicka. Čech, který hraje za německý tým Bayer Leverkusen, vstřelil na ME 2020 3 góly a bude hlavní hrozbou pro nizozemskou obranu.

Český reprezentant Patrik Čech běhá s míčem během zápasu skupiny D na UEFA Euro 2020. (AFP)

Sledujte živý blog zápasu Nizozemsko vs Česká republika

Zde je vše, co potřebujete vědět o přímém přenosu utkání Nizozemska vs. Česká republika na Euro 2020:

Kde se bude konat zápas UEFA Euro 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou?

Zápas Eura 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou se bude konat na stadionu Ference Puskase v Budapešti.

V kolik začíná zápas Eura 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou?

Zápas Eura 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou začíná v neděli (27. června) ve 21:30 EST.

Kde a jak sledovat přímý přenos z utkání Eura 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou?

Zápas UEFA EURO 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou bude živě vysílán na kanálech Sony Sports Network – Sony Six, Sony Ten 1, Sony Ten 3, Sony Ten 4 v Indii.

Jak sledovat zápas UEFA EURO 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou online?

Přímý přenos zápasu UEFA EURO 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou bude k dispozici na Sony LIV v Indii. Můžete také sledovat živý komentář, výsledkovou listinu a nejnovější aktualizace zápasu UEFA EURO 2020 mezi Nizozemskem a Českou republikou na https://www.hindustantimes.com/sports/football/euro-2020