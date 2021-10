Age of Empires IV vám chce dát lekci

klíč k Skvělá historická hra je zajistit, aby historie hru nepokazila. Relic Entertainment to věděli od začátku věk říší 4 Bylo nutné vyzdvihnout Mughalové. Byli zjevnou páteří civilizace a oba byli tvůrčí silou věk říší 2 A ikonická síla v historii, nejlépe známá pro svou bleskurychlou koňskou sílu, s říší o rozloze devět milionů čtverečních mil od východu na západ, zahrnující téměř každý herní svět Relic.

Nebo řečeno na rovinu: „Byli jsme rádi, OK, s každým bojovali,“ říká Quinn Duffy, herní ředitel. „Takže teď můžeme začít vidět, koho také můžeme zahrnout.“

Nyní bylo úkolem zredukovat 500 let historie na „jádro“ civilizace: abstrakci vytvořenou tak, aby odpovídala pravidlům hry.

Některé prvky historie jsou dokonale nastíněny. Odigai KhanOn, třetí syn Čingischána, rozšířil obra Yam, raného poníka: poštovní stanice, kde si mohl kůň nebo běžec odpočinout, zatímco nesl poselství napříč říší. Tým v Relic je přestavěl na malé kamenné kruhy: základny, které dávají jednotkám rychlostní bonus při jejich pohybu po hráčově základně.

Od jiných myšlenek se upustilo. Tým získal koně. Místo kreslené animace, kterou zvířata v předchozích hrách spustila, budou v nové hře koně realističtí, s celou řadou animací, zpomalujících a klenoucích se v kruzích směrem k cíli. Hra byla nehratelná. „Všichni to nenáviděli,“ říká Adam Esgren, franšízový kreativní ředitel společnosti World’s Edge, který na hře spolupracuje s Relic.

Nakonec tu byly aspekty, které Duffy i Isgreen přiznávají, jsou prostě nehistorické. Mongolové v věk říší 4 Nomádi: jejich města lze sbalit do vozů a přepravit po mapě. Ve skutečnosti, říká Duffy, i když to může znít „autenticky“, je to nepřesné: Od Čingischána se Mongolové rozšířili k jeho synům a vnukům, usadili se a stavěli města a opevnění. „Je to vždy zajímavý boj,“ říká. „Vždy bojujeme s účinkem autenticity a sundáním této autenticity do hry.“