Objevte podivné druhy včel pomocí psího čenichu

V lesích Perthu v západní Austrálii byl objeven nový druh domácí včely s psím ‚čumákem‘. Zjistil to výzkum vedený Curtinskou univerzitou, který vrhá nové světlo na naše nejdůležitější opylovače.

Dr. Kate Prendergastová z Curtin School of Molecular and Life Sciences pojmenovala nový druh po svém psím mazlíčkovi Zephyr poté, co si všimla, že výrazná část obličeje hmyzu vypadá podobně jako psí čenich. Jméno také potvrzuje roli jejího psa při poskytování emocionální podpory během jejího Ph.D. Dr. Prendergast je autorem článku o objevu zveřejněného 31. října v Hymenoptera Research Journal.

Podle Dr. Prendergasta by tento vzácný a fascinující objev rozšířil stávající znalosti o naší vyvíjející se biologické rozmanitosti. Zajistí také, aby byly včely pojmenovány Leopructus zephyrprostřednictvím ochranářského úsilí.

„Když jsem poprvé zkoumal vzorky, které jsem shromáždil během svých doktorandských průzkumů, abych objevil biologickou rozmanitost původních včel v městských oblastech v biodiverzitě v jihozápadní západní Austrálii, okamžitě mě zaujala velmi neobvyklá tvář včely,“ řekl doktor Prendergast.

„Když jsem to šel identifikovat, zjistil jsem, že se neshoduje s popsaným druhem, a byl jsem si jistý, že pokud by to byl známý druh, bylo by snadné ho identifikovat, protože vypadá divně.

„Konkrétní druh můžete potvrdit pouze tím, že se na něj podíváte pod mikroskopem a projdete dlouhým procesem pokusů o srovnání jeho vlastností s jinými konkrétními druhy, poté se přesunete do sbírek muzea.

„Když jsem se podíval na sbírku entomologie ve Washingtonském muzeu, zjistil jsem, že existuje poměrně málo exemplářů Leopructus zepyrus Poprvé byl shromážděn v roce 1979, ale nikdy nebyl vědecky popsán.

Dr. Prendergast řekla, že je nadšená, že může hrát roli při zveřejňování tohoto druhu a jeho oficiálního názvu.

„Hmyz je obecně velmi rozmanitý a důležitý, přesto pro mnoho z nich nemáme vědecké popisy ani názvy,“ řekl Dr. Prendergast.

„The Leopructus zephyr Má velmi omezené rozšíření, dosud se vyskytuje pouze na sedmi místech v jihozápadním Washingtonu a nebyl shromážděn ze svého původního umístění. V obytných zahradách zcela chyběli a byli přítomni pouze v pěti zbytcích městské buše, které jsem zkoumal, a živily se dvěma druhy rostlin. Jacksonia.

„Nejenže je to vybíravý druh, ale má také čumákovitý klip. Proto jsem je pojmenoval po mém psovi Zephyr. Byly velmi důležité pro mé duševní zdraví a pohodu během těžkého období mého Ph. D. a dál.”

Dr. Prendergast byl schopen potvrdit, že nový druh byl blíže příbuzný jiným neidentifikovaným druhům leoproktopřes[{“ attribute=““>DNA barcoding.

Reference: “Leioproctus zephyr Prendergast (Hymenoptera, Colletidae, Leioproctus), an oligoletic new bee species with a distinctive clypeus” by Kit S. Prendergast, 31 October 2022, Journal of Hymenoptera Research.

DOI: 10.3897/jhr.93.85685