Česká ambasáda hájí otce a trenéra mladé tenistky za poplácání po zádech na US Open

Ambasáda chránila mladou českou tenistku poté, co ji otec a trenér na US Open poplácali po zádech.

16letá Sara Bejlek se už prosadila na US Open Ošklivé video, na kterém jeho trenér a otec během zápasu plácají po zadku, se stalo virálním.

Jak kamery točily, bylo vidět, jak ji oba muži poplácali po zádech, jako by líbali jejího otce na ústa, což vyvolalo pobouření v celé Americe.

Tenistka čin hájila s tím, že je to v její zemi ‚normální‘.

„Táta je můj táta, vždycky je tu. Trenéra znám od svých osmi let. Tejpuje mě, masíruje,“ dodala.

„Pokud se něco takového stane v České republice, nikdo to nebude řešit. Ale protože jsme v Americe, všichni to komentují.“

Zástupce českého velvyslanectví ve Washingtonu DC ve středu pro DailyMail.com řekl, že tento zdánlivě pobuřující moment „není problém v českých médiích“.

„Toto je individuální problém a každá rodina je jiná,“ řekl zástupce DailyMail.com. „Liší se to rodina od rodiny.“

La Célébration de Sara Bejlek (16 let) après s qualif pour le tableau Prince enflamme les réseaux sociaux à travers le Monde. Il s’agit de son père et de son trenér. pic.twitter.com/zfhFgRGbql — Tennis Break News (@tennisbreaknews) 27. srpna 2022

Po výhře slavila Sára Bejlek se svým otcem Jaroslavem

Američtí diváci byli tímto okamžikem pobouřeni, ale tenista řekl, že tento okamžik byl v jeho zemi ‚normální‘.

„Pokud se něco takového stane v České republice, nikdo to nebude řešit. Ale protože jsme v Americe, každý to komentuje,“ řekl o tomto okamžiku

Trenér Jakub Kahun se také chytil za jeho zadní část, když dvojice pokračovala v objetí úspěchu

České velvyslanectví ve Washingtonu DC (na snímku) pro DailyMail.com sdělilo, že to „není problém v českých médiích“ a že odpalování zadků „se liší rodina od rodiny“ a je „osobním problémem“.

Zatímco ambasáda se nemohla přímo vyjádřit k tomu, zda je puttování v České republice kulturní normou, mladá tenistka už řekla, že po reakci na to už to neudělá.

„Byla to spontánní reakce celého týmu. Byli jsme nadšení,“ řekl Bejlek Reportéři.

„Někomu se to může určitě zdát nepohodlné a nepříjemné, ale už jsme to s týmem probrali. Už se to nestane.“

Přestože k incidentu došlo během jejího prvního kvalifikačního zápasu, došlo k němu krátce předtím, než se střetla s 35. světovou jedničkou Ljudmilou Samsonovou z Ruska.

Ten zápas prohrál ve dvou setech 6-3, 6-1.

Šestnáctiletá Češka se kvalifikovala na svůj první grandslamový turnaj poté, co porazila několik soupeřek, včetně ohromujícího vítězství nad Angličankou Heather Watsonovou minulý týden.

Šestnáctiletá dívka pózovala se svým otcem (vpravo) a trenérem (dole) na Instagramu.

Bejlek debutovala na US Open v pondělí proti Rusce Ludmile Samsanové

Šestnáctiletý Bejlek po výhře v kvalifikaci zveřejnil na Instagramu fotku se svým otcem.