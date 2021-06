EURO 2020 LIVE: Nejnovější aktualizace, protože šokující Maďarsko vedlo proti Francii

Anglie podporují Kena

Harry Kane má plnou podporu svých spoluhráčů navzdory tomu, že se v pátek po dalším špatném vystoupení proti Skotsku soustředil na svůj výkon.

Naděje Anglie váží talent jejich kapitánů na skórování, ale Kane se zatím nepodařilo najít síť na Euro 2020 a sotva ohrozilo soupeře.

Neefektivní výkon proti Chorvatsku předcházel další neuspokojivé noci ve Wembley, když se Gareth Southgate rozhodl nahradit útočníka druhým zápasem v řadě, tentokrát s více než 15 minutami zbývajícími hodinami.

Kaneův odchod a dopad vedly mnohé k otázce, zda je po vyčerpávající sezóně Premier League v plné formě, ale jeho spoluhráči ze Three Lions nepochybují, že ho na hřišti potřebují.

Obránce Luke Shaw po bezgólové remíze se Skotskem řekl: “Harryho to vůbec nezajímá. Pro mě osobně je to nejlepší útočník na světě. Je to velmi důležitá součást, možná nejdůležitější část týmu.”

„Všichni jsme za Harrym. Ať už je v tom nejlepším, nebo ne, je to rozhodující hráč. Jeho výkon nebyl takový, jaký někteří lidé očekávali, ale v turnaji se to stává.

„Můžete dát gól kdykoli a on je rozhodující na hřišti i mimo něj. Má veškerou naši podporu.“

