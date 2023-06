Zbourat starý český telefon je účelové výtvarné umění

Ve 20. století se vše od telefonů po počítače stalo mainstreamem. Mnoho z těchto zařízení bylo navrženo nádherně v polovině století, což je dnes těžké říci o spoustě levnějších technologií. [John Graham-Cumming] Ukaž nám jeden skvělý příklad, S jeho rozebráním jednoduchého českého telefonu.

Jedná se o telefon DS3600 vyrobený společností Tesla Stropkov na počátku 80. let. Navzdory tomu je to design, který na základě hladkých křivek a zaoblených rysů vypadá spíše jako z 60. let. Je to telefon s otočným číselníkem, i když je to verze s tlačítkem byl také vyroben.

Uvnitř telefonu je jednoduchá jednostranná deska plošných spojů, která má jasně přehledný sítotisk. Bzučák a některé kondenzátory tvoří většinu obvodů uvnitř základny spolu s gramofonem. Samotný telefon obsahuje většinu dalších komponent, včetně puzzle „WNB 068 Hybrid Circuit“, které [John] Nelze to pozitivně definovat.

Je skvělé nahlédnout do starého hardwaru a vidět, jak se věci dělaly v minulosti. Zvláště vtipné je pomyslet na to, jak rozdílné jsou dnes jednoduché telefony.

[Thanks to Saint Aardvark for the tip!]