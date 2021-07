Bývalý poradce řekl, že britský premiér Johnson odmítl vypnout COVID-19, protože zemřeli pouze starší lidé

Dominic Cummings, bývalý zvláštní poradce britského premiéra Borise Johnsona, přijíždí na Downing Street, Londýn, Británie, 13. listopadu 2020. REUTERS / Toby Melville

LONDÝN – Reuters Zdravotnictví bylo přeplněné. Vysíláno v pondělí.

Ve svém prvním televizním rozhovoru od loňského ukončení své práce, jehož výňatky byly zveřejněny v pondělí, uvedl Dominic Cummings, že Johnson nechce na podzim minulého roku uvalit druhou odstávku, protože „lidé, kteří umírají, mají v zásadě více než 80“.

Cummings také tvrdil, že Johnson se chtěl setkat s královnou Alžbětou (95), a to navzdory důkazům o šíření viru v jeho kanceláři na začátku pandemie a když byla veřejnost požádána, aby se vyhnula jakémukoli nepodstatnému kontaktu, zejména se staršími lidmi.

Politický poradce, který obvinil vládu z odpovědnosti za tisíce úmrtí, kterým se lze vyhnout koronavirům, sdílel od října řadu dopisů údajně od Johnsona svým pomocníkům. Přečtěte si více

V jedné zprávě Cummings uvedl, že Johnson žertoval, že starší dospělí mohou „chytit COVID a žít déle“, protože většina lidí, kteří zemřou, přežila délku života.

Cummings tvrdí, že mu Johnson poslal textovou zprávu: „Už si nekupuji všechny ty věci plné věcí NHS. Myslím, že lidé možná budou muset znovu provést kalibraci.“

Agentura Reuters nemohla nezávisle ověřit, zda jsou zprávy pravé.

Mluvčí Johnson uvedl, že předseda vlády přijal „nezbytná opatření k ochraně životů a živobytí, vedená nejlepšími vědeckými radami“.

Britská opoziční labouristická strana uvedla, že Cummingsova odhalení posílila argument pro veřejné vyšetřování a byla „dalším důkazem toho, že předseda vlády opakovaně uskutečňoval nesprávná volání na úkor veřejného zdraví“.

Cummings řekl BBC, že Johnson řekl úředníkům, že nikdy neměl souhlasit s prvním uzamčením a že by měl být přesvědčen, aby neriskoval setkání s královnou.

„Řekl jsem:„ Co to děláš, “řekl Cummings,„ a on řekl: „Uvidím královnu“ a já jsem řekl: „O čem to proboha mluvíš, samozřejmě, že nemůžeš jít za královnou „Johnsoni. „V zásadě o tom úplně nepřemýšlel,“ řekl.

Navzdory pochybnostem o Johnsonově vhodnosti pro jeho roli předsedy vlády a jeho kritice vládního boje proti COVID-19, Cummingsova kritika vážně neporušila hodnocení britského vůdce v průzkumech veřejného mínění. Celý rozhovor bude vysílán v úterý.

Hlášení Andrewa McCaskilla. Dodatečné zprávy od Kanishky Singha; Úpravy provedl Richard Boleyn

Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.