Saturnův měsíc Enceladus obsahuje složky pro původ života

Na jižním pólu Saturnova měsíce Enceladus jsou vidět oblaky vystřelující vodní páru a organické sloučeniny do vesmíru.

Vědci již dlouho vnímali Saturnův měsíc Enceladus, který pod silnou ledovou kůrou ukrývá oceán, jako jeden ze Saturnových měsíců. Nejlepší místa k hledání života mimo Zemi.

Nyní nová analýza dat shromážděných misí NASA Cassini, která obíhala Saturn a jeho měsíce v letech 2004 až 2017, odhalila zajímavé důkazy podporující myšlenku Enceladu jako obyvatelného oceánského světa.

Enceladus poprvé upoutal pozornost vědců v roce 2005 poté, co pozoroval oblaky ledových zrn a vodní páru stoupající trhlinami v ledové kůře měsíce a vystřelující do vesmíru. Kosmická loď proletěla kolem oblaků a „vzorkovala“ je, přičemž údaje naznačovaly přítomnost organických sloučenin v oblacích, z nichž některé jsou nezbytné pro život.

Nejnovější analýza dat z průletu sondy Cassini kolem Enceladu odhalila objev molekuly zvané kyanovodík, která je pro člověka toxická, ale důležitá pro procesy, které dávají vzniknout životu. Kromě toho tým také našel důkazy na podporu toho, že oceán Enceladu obsahuje organické sloučeniny, které poskytují zdroj chemické energie, kterou lze použít jako silné palivo pro jakoukoli formu života.

Studie podrobně popisující zjištění byla zveřejněna ve čtvrtek v časopise Přírodní astronomie.

„Naše práce poskytuje další důkazy, že Enceladus hostí některé z molekul nejdůležitějších pro vytváření stavebních kamenů života a udržení tohoto života prostřednictvím metabolických reakcí,“ řekl vedoucí studie Jonah Peter, doktorand biofyziky na Harvardské univerzitě. , v současné situaci.

„Nejenže se zdá, že Enceladus splňuje základní požadavky na bydlení, ale nyní máme představu o tom, jak se tam vytvářely složité biomolekuly a jaké chemické cesty by mohly být zapojeny.“

Mezi nezbytné složky života, jak jej známe na Zemi, patří voda, energie a chemické prvky. Peter řekl, že nový výzkum poskytuje vědcům chemické plány, které lze testovat v laboratořích.

Aminokyseliny jsou nezbytné pro život a kyanovodík je podle autorů studie všestranná molekula, která umožňuje aminokyseliny syntetizovat.

„Objev kyanovodíku byl obzvláště vzrušující, protože je výchozím bodem pro většinu teorií o původu života,“ řekl Peter. „Čím více jsme se snažili vrtat díry do našich výsledků testováním alternativních modelů, tím silnější byly důkazy.

Nakonec se ukázalo, že neexistuje způsob, jak sladit složení kolony bez zahrnutí kyanovodíku.

Dříve existovaly molekuly jako oxid uhličitý, metan, molekulární vodík, voda a čpavek Byl objeven v chocholech EnceladuCož odráží složení oceánu pod ledovou krustou, která vytváří vlečky.

Kombinace těchto prvků dohromady naznačuje, že proces zvaný metanogeneze neboli metabolická tvorba metanu může ovlivňovat Enceladus. Vědci se domnívají, že k tvorbě metanu mohlo dojít také na rané Zemi, což přispělo ke vzniku života.

Nový výzkum však naznačuje, že v oceánu Enceladu jsou rozmanitější a výkonnější zdroje chemické energie. Kromě kyanovodíku organické sloučeniny detekované v analýze zahrnovaly acetylen, propylen a ethan spolu se stopami alkoholů, jako je methanol a molekulární kyslík, což naznačuje, že existuje více než jeden způsob, jak udržet život v oceánském světě.

„Pokud je výroba metanu jako baterie malých hodinek, pokud jde o energii, pak naše výsledky naznačují, že oceán Enceladus může nabídnout něco podobného autobaterii, schopné poskytnout značné množství energie pro jakýkoli život, který by mohl existovat.“ Kevin Hand, spoluautor studie a zástupce vědce projektu v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii, uvedl v prohlášení:

Nyní chtějí autoři studie prozkoumat, do jaké míry jsou organické sloučeniny zředěny v podpovrchovém oceánu, protože ředění těchto sloučenin by mohlo určit, zda by Enceladus mohl podporovat život.

Astronomové doufají, že v budoucnu pošlou A Mise věnovaná vyšetřování EnceladuCož by mohlo poskytnout definitivní odpověď o tom, zda v oceánském světě existuje život.

Přestože mise Cassini skončila před šesti lety, její data zůstávají pokladnicí nových informací.

„Pozorování (mise) nám nadále poskytují nové poznatky o Saturnu a jeho měsících – včetně záhadného Enceladu,“ uvedl v prohlášení Tom Nordheim, spoluautor studie a planetární vědec z JPL, který pracoval na misi Cassini.