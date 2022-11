Hraniční rizika a nové běžné a politické výzvy

Všechny časy jsou EST

Registrace a kontinentální snídaně

8:30-9:35

Ahoj

9:35–9:40

Josef Hubrichhlavní ekonomický a politický poradce, Federal Reserve Bank of Cleveland

Úvodní poznámky

9:40–9:55

Loretta J, paneprezident a generální ředitel Federální rezervní banky v Clevelandu

Panel: Makroobezřetnostní a měnová politika

9:55–11:10

Prostředník: Narayana KocherlakotaA Lionel W. Mackenzie profesor ekonomie na University of Rochester

Řečníci

Bill Nelsonvýkonný viceprezident a hlavní ekonom, Bank Policy Institute

Sujit KapadiaŘeditel tržního financování Evropské centrální banky

Steve WilliamsonStephen A., profesor a předseda katedry. Garislovského v centrálních bankách, Western University; Fellow Bank of Canada

čas odpočinku

11:10–11:20

Referát: Makroobezřetnostní a měnová politika

23:20–12:10

Moderátor a moderátor: Greg PhelanSenior Researcher, Office of Financial Research

Bankovní operace, křehkost a úvěrové usnadnění

Javier Bianchiměnový poradce, Federal Reserve Bank of Minneapolis

Manuel Amador, Curtis L. Profesor ekonomie. Carlson, University of Minnesota; Měnový poradce, Federal Reserve Bank of Minneapolis

Crash romány

Dasol ChemŘeditel výzkumu, Office of Financial Research

William N. Gotzman, Edwin J. Beneke Profesor finančních a manažerských studií, ředitel vysoké školy pro Mezinárodní centrum pro finance, Yale School of Management

Robert J. Schiller, Stirling profesor ekonomie, Yale University

Bleskové kolo: makroobezřetnostní a měnová politika

12:10-12:40 hodin

Nezamýšlené důsledky vlastnictví dolarových aktiv

Robert Čechhlavní ekonom pro výzkum, Bank of England

Xiang Huang, odborný asistent financí, University of Hong Kong Business School

Dong Lu, profesor financí, London School of Economics

Tianyu Wang, docent, Tsinghua University

Otevřené bankovnictví: Soutěž na úvěrovém trhu, když dlužníci vlastní data

Jing Huangodborný asistent financí, Texas A&M University

Zhiguo He, Fuji Bank a Heller, profesor financí a Jeuck Fellow, University of Chicago Booth School of Business

Jidong Zhou, profesor ekonomie, Yale University

Finanční aktiva s vedlejším rizikem

Sanjay R. zpívathostující člen, Federal Reserve Bank of San Francisco

Susant Acharya, hlavní výzkumný poradce, Bank of Canada

Keshav Dogra, hlavní ekonom, Federal Reserve Bank of New York

oběd

12:40–13:00

hlavní myšlenka

13:00–14:00

úvod: Josef Hubrichhlavní ekonomický a politický poradce, Federal Reserve Bank of Cleveland

Tobiáš Adrianfinanční poradce a ředitel odboru peněžních a kapitálových trhů Mezinárodního měnového fondu

Referát: Finanční instituce

14:00-14:50

Moderátor a moderátor: Peter Zimmermanvýzkumný ekonom, Federal Reserve Bank of Cleveland

Kybernetické útoky a finanční stabilita: Důkazy z přirozené zkušenosti

Antonis KotidisEkonom, Rada guvernérů Federálního rezervního systému

Stacy Shrift, zástupkyně ředitele Úřadu pro finanční výzkum a analýzu, Úřad financí USA pro finanční výzkum

Riziko bankovního financování, referenční sazby, úvěrová nabídka

Stephen Lackekonom finančního výzkumu, Federal Reserve Bank of New York

Harry Cooperman, výzkumný analytik, Federal Reserve Bank of New York

Daryl Duffy, Adams Významný profesor managementu a profesor financí na Stanfordské univerzitě

Zachary Wang, doktorand, Stanford University

Yilin David Yang, odborný asistent financí, City University of Hong Kong

Lightning Tour: Finanční instituce

14:50-15:20

Tlumiče a vysílače: dvojí role bankovní specializace

Sotirios KokasDocent financí, University of Essex

Rajkamal Iyer, docent financí, Imperial College

Alexander Michaelides, profesor financí, Imperial College

José Luis PedroProfesor financí, Imperial College

Již nejsou opomíjeny: trhy s bydlením, hypoteční úvěry a vzestup hladiny moří

Philip MulderVýzkumný pracovník amerického ministerstva financí pro finanční výzkum

Benjamin J. Keys, Rowan Family Foundation profesor nemovitostí a financí, The Wharton School na University of Pennsylvania

Analýza klimatických rizik: odráží se v cenách akcií?

George SkiadopoulosProfesor financí na Queen Mary University of London a University of Pireus

Renato Fassini, Viceprezident výzkumuA Dánská národní banka

Rustin Mattin Finanční stabilita senior kvantitativní analytikA Dánská národní banka

čas odpočinku

15:20–15:35

Orgán: Finanční instituce

15:35-16:50

Prostředník: Beverly HurtleováŘeditel výzkumu a vedoucí výzkumu a statistiky, Federal Reserve Bank of New York

Řečníci

Arthur J. MortonA Místopředseda představenstva pro finanční stabilitu ve Federal Deposit Insurance Corporation

Mark R. Seidenberg, regulační ředitel finančních služeb ve společnosti EY Americas Financial Services a ředitel amerického poradenství pro finanční služby, Ernst & Young LLP

Anjan Thakur, prozatímní děkan, John M. Olin School of Business; Ředitel doktorských programů, profesor CFAR a John E. Simon Finance, Washington University v St. Louis

Závěrečné poznámky a komunikace

16:50-17:30

Josef Hubrichhlavní ekonomický a politický poradce, Federal Reserve Bank of Cleveland

Recepce pořádaná Federal Reserve Bank of Cleveland, Historic Lobby

17:30–19:30