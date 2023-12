Memphis v květnu Filmy: Češi venku

Když 13. dubna zemřel Miloš Forman ve věku 86 let, národní nekrology vyzdvihly režisérovy dva Oscary za režii dvou vítězných filmů, „Přelet nad kukaččím hnízdem“ (1975) a „Amadeus.“ (1984).

Mezitím si Memphians vzpomněl na Foremanovu práci režiséra dvou místně propojených filmů. Prvním byl film z roku 1996 „Lidé vs. Larry Flynt“, který se zde natáčel v době největší slávy města jako jakýsi „Hollywood na Mississippi“. Druhým filmem byl Muž na Měsíci, životopisný film z roku 1999 o komikovi Andy Kaufmanovi (hrál ho Jim Carrey), který obsahoval scény odehrávající se v Memphisu, které daly role legendám memphiského wrestlingu, jako je Jerry „The King“ Lawler a hlasatel Lance Russell. .

Politické a satirické filmy, které Forman režíroval v 60. letech v rodném Československu, byly u amerického publika méně oblíbené a méně oblíbené, kde režisér vyvolal hněv komunistických úřadů.

Když byl v roce 1967 zakázán jeho film „The Fireman’s Ball“, Foreman opustil svou vlast a přišel do Ameriky, od dětství byl obětí totalitních režimů, kdy jeho rodiče zajali a zavraždili nacisté. (Jak režisér řekl The Commercial Appeal v rozhovoru z roku 1997: „Myslím, že se toho strašidla totality nikdy nezbavím. Je to, jako když se jednou těžce spálíte, stanete se velmi citlivými na plamen.“)

Memphians bude mít možnost vidět jeden z Formanových hlavních raných filmů na (poměrně) velkém plátně Malco Ridgeway Cinema Grill, když se Indie Memphis a mezinárodní festival Memphis in May spojí pro „Memphis v květnu: Kino České republiky. “ Program pěti filmů bude uveden příští měsíc v Ridgway, Studio on the Square a Crosstown Arts.

„Kino České republiky“ je možná nejvděčnější retrospektiva, která kdy byla zarezervována během 42 let květnového Memphisu, festivalu, který podporuje ekonomické a kulturní výměny s „úctyhodnou zemí“ a zároveň koordinuje významné turistické akce, jako je Beale Street. Hudební festival a mistrovství světa v grilování.

Loňská květnová filmová série přinesla důležité, i když někdy náhodné, filmy z „prestižních zemí“, jako je Kolumbie, Polsko a Japonsko, ale malý český festival, který z velké části naprogramovala Miriam Bell, nová hlavní programátorka Indie Memphis, slibuje, že odhalující: pro mnohé Memphiany bude série představovat úvod do obzvláště fascinující kapitoly v dějinách světové kinematografie, „české nové vlny“ 60. a počátku 70. let, jejíž byl Forman mezi modely.

V květnu navíc Memphis přiveze do Memphisu aktivního současného českého režiséra, aby promítl nový film. Jan Hibeck – který je již ve Spojených státech v rámci nesouvisejícího filmového turné – zahájí českou sérii 8. května filmem „Rodinný přítel“, dramatem z roku 2017 zasazeným do období nacistické okupace Československa. (Úplný český název je „Zahradnictví: Rodinný Prítel,“ což v plném znění znamená „The Garden Store: Family Friend.“)

První z volné trilogie filmů režiséra Hibecka z roku 2017 odehrávající se během druhé světové války, „Family Friend“ připomíná režisérovo nejznámější dílo mimo jeho domovinu, film „Divided We Fall“ z roku 2000 s tématem holocaustu, který je nominován na Oscara. Nejlepší zahraniční film. Jazykový film. (Film prohrál s Crouching Tiger, Hidden Dragon, který zůstává nejúspěšnějším cizojazyčným filmem v historii amerických kin.) Pražský rodák Hibeck (50) za doprovodu překladatele uvede film a po projekci odpoví na otázky. Vyšetřovat.

Vstup do většiny českých telenovel stojí 10 dolarů na osobu; Výjimkou je „Valerie and Her Week of Wonders“ v Crosstown Arts, která je zdarma. Členové Indie Memphis však dostávají dva volné vstupy na každý film ze série.

„Opravdu chceme, aby lidé přišli a objevili tyto filmy,“ vysvětlil Ryan Watt, generální ředitel Indie Memphis.

Zde je sestava pro „Kino České republiky“:

8. května, 19:00, Ridgway – „Rodinný přítel“ (2017). Po dramatu bude následovat obecná diskuse s režisérem Janem Hebbeckem o rodině, která se snaží překonat krutost nacistické okupace.

15. května, 19:00, Studio na náměstí – Sedmikrásky (1966). Jako mnoho počinů české nové vlny je i tento film o dvojici úskočných dospívajících dívek expresivní, vynalézavý, vtipně absurdní a sexuálně i politicky silný. Na rozdíl od většiny ostatních filmů jej režírovala žena jménem Věra Chytilová s neutuchající vizuální představivostí a sugescí, že žena musí být nejen feministka, ale i surrealistka, aby přežila – emocionálně, ne-li doslova – v mrtvém mužském rodě. svět. (Ve skutečnosti všechny filmy, které Peele vybral, představují vynalézavé hrdinky, které neodradily depresivní okolnosti a nepřátelské prostředí.)

22. května, 19:00, Ridgway – „Lásky jedné plavovlásky“ (1965). Předposlední české divadelní představení Milo Formana sleduje 18letou dělnici v továrně na boty (Hana Brijchová), která se snaží najít romantiku na malém městě. — Utlačovatelská vláda otupělá – počet mužů převažuje nad ženami v poměru 16 ku 1.

29. května, 19:00, Studio na náměstí – „Ice Mother“ (2017). Nové komediální drama režiséra Bohdana Salamy je intimním portrétem 60leté vdovy (Zuzana Kronerová), která najde nečekanou lásku, když se vypořádá se svými lakomými syny a začne se věnovat novému mrazivému koníčku: zimnímu koupání v přírodě.

30. května, 19:00, Crosstown Arts, 430 N. Cleveland – „Valerie a její týden zázraků“ (1970). Mladá dospívající dívka (Yaroslava Shalerova) se v tomto převratném hororovém snu režiséra Yaromila Giricha setkává s čarodějnicemi, upíry a dalšími „divy“.