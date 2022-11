JE 2023 RAGBRAI ZÁMEK PRO SVĚTOVÉ REKORDY GUINNESSŮ?

300 mil projížďka na kole přes Iowu během nejdeštivějšího počasí roku. Zajímalo by mě, jak těžké bylo prodat RAGBRAI, když to začalo v roce 1973? Prostě 114 cyklistů Ten první rok, poslední týden v srpnu, prorazil cestu státem Hawkeye. Let je nyní v červenci a v roce 2023 by to mohla být šelma.

Každoroční jízda na kole Grand Record přes Iowu, známá jako RAGBRAI, se v průběhu let exponenciálně rozrostla. Tak tomu bylo i na začátku. Po něco málo přes 100 jízd v roce 1973 jich v následujícím roce dosáhlo téměř 1700.

V roce 2019 byla vydána Registr Des Moines Zprávy naznačují, že přibližně 40 000 lidí jelo za jediný den mezi Wintersetem a Indianolou. 40 000 lidí, kteří jeli ten den v roce 2019, je pro RAGBRAI rekord. Do teď. Může blednout ve srovnání s tím, co přinese rok 2023. RAGBRAI bude slavit 50. narozeniny a pořadatelé jsou přesvědčeni, že jezdci dorazí s čísly, která je uvidí, a RAGBRAI se zapíše do Guinessovy knihy rekordů.

Muž z východní Iowy vytvořil Guinnessův světový rekord

podle Guinessova kniha rekordů„největší cyklistická show“ (většina účastníků cyklistické akce) je 48615. Stalo se to v Udine, Itálie 11. června 2000. v „největší cyklistické show za jeden den“.

Organizátoři RAGBRAI věří, že 48 616 (což by zlomilo rekord) je velmi možné číslo. Řekl to jezdecký ředitel Matt Phippen Registr Des Moines, „Můžete snadno nastavovat záznamy každý den.“ Myslí si také, že v roce 2023 by mohl být alespoň jeden den v letu, který bude mít více než 100 000 cestujících, registrovaných i neregistrovaných.

Registrace RAGBRAI 50 se dnes otevřelo dříve. Journey 2023 se bude konat od 22. do 29. července. Cesta bude odhalena v 28. ledna.

