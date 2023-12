Starfield se na Steamu propadl do převážně negativního stavu uživatelské recenze

Doufám, že jste měli hezké prázdniny, protože některá open space RPG určitě ne. Přibližně k 25. prosinci 2023 Hvězdné pole Na Steamu získala dostatek lajků, aby posunula svůj stav hodnocení uživatelů na „převážně negativní“ území. Je to nepříjemný pád pro tak medializovaný titul od jednoho z nejpopulárnějších vývojářů moderní doby.

Oznámeno v roce 2018, Hvězdné pole Očekávání zůstala velmi vysoká i v letech, které vedly k jejímu vydání v září 2023. První původní IP od uznávaného vývojáře Bethesda po desetiletích vyvolalo fanoušky rozsáhlých her s otevřeným světem studia, kteří dychtivě skočili do epické vesmírné opery s více než 1000 prozkoumatelných planet. Nicméně v měsících následujících po vydání hry Hvězdné pole Čelilo spoustě fanoušků a mediální kritiky za své mělké narativní prezentace, roztříštěnou, načítací branou prezentaci své galaxie a pocit, že se nedalo dělat nic jiného, ​​než se toulat po pustých, i když krásných planetách. Toto zklamání se nyní spojilo do bouřlivého přijetí v nejslavnějším a nejdůležitějším obchodě s počítačovými hrami na světě.

Hvězdné pole V posledních týdnech to skutečně začalo na Steamu narážet na drsné vody a kolem listopadu přistálo na svém předchozím minimu „smíšeného“ stavu. Mezitím hra viděla hodně Lidé se od jejích maďarských pořadů odvracejí; Toto je trend, který může být běžný v jiných hrách s otevřeným světem pro jednoho hráče, ale je patrný Hvězdné poleStát, jak na tom trvaly Bethesda a Microsoft Vyrobeno pro nepřetržité hraní a pro nadcházející roky.

Lidé na subredditu r/Starfield Situaci propadu recenzí jsem zaznamenal kolem Vánoc, kdy hra zaznamenala příliv 245 negativních recenzí na Steamu. „Cyberpunk„Oživení určitě nepomohlo,“ zněl jeden komentář, po němž následoval odkaz na Baldurova brána 3která získala ocenění Hra roku na letošních Game Awards (Hvězdné poleZa zmínku stojí, že získal pouze jednu nominaci a nezískal žádné ocenění).

Hvězdné pole Recenze na Steamu: “Jen koupit.” Cyberpunk'

Jedna z nejlepších recenzí hry na Steamu v současnosti je „Stačí koupit CyberpunkOstatní fanoušci provedli přímé srovnání s jinými hrami Bethesdy: „Už nehrajte Skyrim nebo Fallout 4 nebo Nový spad vegas nebo Fallout 3 […] Ty budeš taky [disappointed]Další recenze popisuje hru jako „Přemíra nicoty. RPG s otevřeným světem plné obsahu tak nesmyslného, ​​že se jeho vrstvy začínají dělit a prázdné kalorie jsou rozházené.

Negativní recenze na steamu Není na tom nic nového Hvězdné pole. dříve, Bethesda oficiálně začala odpovídat Za jednotlivé recenze na platformě poté, co hra získala „smíšené“ celkové hodnocení.

Hvězdné pole To se očekává Získejte nové funkce a aktualizace do roku 2024, například „Nové způsoby cestování“. Bethesda uvedla, že má za cíl poskytovat takové aktualizace přibližně jednou za šest týdnů, počínaje únorem.

Budou tyto aktualizace stačit ke změně nálad fanoušků? No, ve světě, kde… Cyberpunk 2077 Za to, že dal své dílo dohromady, získal doslova cenuNení to úplně nevěrohodné.