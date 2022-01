Nový Zéland přidává nová omezení ohledně koronaviru, jak se šíří omikron: NPR

Přepínač titulků Mark Mitchell/New Zealand Herald prostřednictvím AP Mark Mitchell/New Zealand Herald prostřednictvím AP

Wellington, Nový Zéland – Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v neděli oznámila, že Novozélanďané budou muset čelit novým omezením ohledně COVID-19 poté, co bylo objeveno devět případů omikronové varianty v jedné rodině, která na začátku tohoto měsíce odletěla do Aucklandu na svatbu.

Takzvaná „červená příprava“ země na reakci na epidemii zahrnuje přísná opatření, jako jsou povinné masky a omezení shromažďování, a omezení vstoupí v platnost v pondělí.

„Červená není zavřená,“ zdůraznil Ardern s tím, že podniky mohou zůstat otevřené a lidé mohou stále navštěvovat rodinu a přátele a volně se pohybovat po zemi.

„Náš plán pro ranou fázi řízení případů Omicron zůstává stejný jako u Delty, kde budeme rychle testovat a sledovat kontakty a izolovat případy a kontakty, abychom zpomalili šíření,“ řekl Ardern v neděli novinářům ve Wellingtonu.

Nový Zéland byl jednou z mála zbývajících zemí, které se vyhnuly jakémukoli propuknutí omikronové varianty, ale Ardern minulý týden uznal, že vypuknutí bylo nevyhnutelné vzhledem k vysoké přenositelnosti.

Zemi se podařilo zastavit šíření delta varianty, v průměru asi 20 nových případů každý den. Ale zaznamenala rostoucí počet lidí, kteří přijíždějí do země a vstupují do povinné karantény s Omicronem.

To vyvolalo tlak na karanténní systém a přimělo vládu, aby omezila přístup pro vracející se občany a zároveň se rozhodovala, co dělat se znovuotevřením svých hranic, což rozzlobilo mnoho lidí, kteří se chtějí vrátit na Nový Zéland.

Přibližně 93 % Novozélanďanů ve věku 12 let nebo starších bylo plně očkováno a 52 % mělo přeočkování. Země právě začala očkovat děti ve věku od 5 do 11 let.

Ardern řekl, že rodina z oblasti Nelson-Marlborough se v Aucklandu zúčastnila svatby a dalších akcí a odhaduje se, že byla v kontaktu s „více než 100 lidmi na těchto akcích“.

„To znamená, že Omicron je nyní obchodován v Aucklandu a možná v oblasti Nelson-Marlborough, pokud ne jinde,“ dodala.

Přechod do červeného nastavení se také osobně dotkne Arderna. Premiér plánoval svatbu na konci příštího týdne, ale kvůli novým omezením bude obřad odložen.

„Právě jsem se připojila k mnoha dalším Novozélanďanům, kteří prošli takovou zkušeností v důsledku pandemie, a každého, kdo do tohoto scénáře spadl, je mi to moc líto,“ řekla.