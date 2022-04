Je Abby Killable a další

GIF : Naughty Dog / Speculum / Kotaku

Náš poslední díl 2Ten největší darebák je tak tvrdý, že ji ani zbraně nedokážou zabít. To je alespoň podle Spojené království sídlí ve Spojeném královstvíkterý pomocí modů vyzkoušel různé způsoby, jak cracknout Swansong pro Naughty Dog’s PlayStation 4 pro Vyzkoušejte některé prastaré „legendy“..

Následují spoilery Náš poslední díl 2která vyšla před dvěma lety.

Poprvé byla vydána před dvěma lety. Náš poslední díl 2 Jde o pokračování hry o přežití apokalypsy Naughty Dog poslední z náskterá začala jako celovečerní turné na The Force v roce 2013. Druhá část Začíná po letech a odhaluje tichý, tichý charakter postav, ale brzy zabije Joela, postavu, kterou hrajete jako ve (většině) první hře. na Druhá částHrajete za Ellie, další hlavní postavu z první postavy, na misi za pomstou. Vaším cílem je zabít ženu jménem Abby, která je přímo zodpovědná za Joelovu vraždu.

Během hry, když si myslíte, že se kombo rychle blíží k cílové čáře, se perspektiva změní. Přehráváte události za vás pouze Hrano z pohledu Abeho, v podstatě zdvojnásobení délky hry. (Toto kreativní rozhodnutí Ukázalo se to kontroverzní včas; Směrnice zabránily auditorům v odhalení tohoto zkreslení, spousta kluků je zaskočena.) Nakonec se Abby a Ellie utkají. Je to přinejmenším emocionálně matoucí scéna.

Spekulativní test 1: Dokážete skutečně zabít Abby v této závěrečné bitvě? (V normální, nezkreslené hře zůstanete vždy naživu.) Aby to zjistili, upravili zbraně v boji. Střílet do Abby znovu a znovu kulometem? Neporazitelný. Sekera sestoupila do jejího lichoběžníku? Hned vás to dostane zpět. Ne: Abby se opravdu nenechá zabít.

Další testovaný mýtus: Dokáže Ellie zachránit Joela? Speclizer má Ellie no-clip v místnosti, kde Joel zemřel, než pro něj oficiálně skončil, ale hrstka NPC si tam ani nevšimne, že Ellie s ním blokuje kola. (Musí to být Abbyiny sestřenice.) Později, když Abby přišpendlil odstřelovač (který byl shodou okolností také Joelovým bratrem), Speckler přinutil Abby k práci odstřelovače. Je také neporazitelný. snímač vzoru?

Samotné orámování videa může být trochu zvláštní. (Proč jsou tyto mýty na prvním místě „mýty“? Není to tak, že by mody mohly… změnit narativní výsledky hry, zvláště Striktně vyrobený jeden like Náš poslední díl 2.) Ale výsledky jsou přesto působivé.

Spielizer, který nereagoval na žádost o komentář včas, aby mohl zveřejnit, v komentáři uvedl, že zvažují, že z toho vytvoří sérii. můj hlas? moderní kůň k jednorožci.