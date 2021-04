Expert Sky Sports Channel, Graeme Souness, podepsal smlouvu s ITV na pokrytí Euro 2020 při sestavování týmu s hvězdami

Společnost GRAEME SOUNESS byla vybrána společností ITV Sport, aby se stala součástí jejich odborného týmu na letošním letním šampionátu Euro 2020.

67letý hráč, který pravidelně vystupuje ve Sky Sports, aby poskytoval analýzu zápasů Premier League, se dočasně připojí k hlasateli.

Graeme Souness bude v létě spolupracovat s ITV Sport jako hotovost Euro 2020

Jak jsem již zmínil denní pošta„Mluvící Skot, který je nesmysl, by se po celý turnaj spojil s ITV.

Odložená soutěž Euro 2020 začíná 11. června zápasem turecké skupiny A proti Itálii na Stadio Olimpico.

Turnaj končí 11. července ve Wembley a ITV a BBC vysílají finální zápas živě v pozemské televizi.

Ačkoli budou zápasy sdíleny mezi ITV a BBC, první bude obsahovat poslední dva zápasy skupiny proti Skotsku a České republice.

ITV bude mít první výběr v semifinále, kde fotbaloví fanoušci uvidí mnoho přímých názorů Souness.

Uvidí se, co budou dělat další kritici po boku Sounessa, i když můžete očekávat, že bude součástí hvězdného týmu.

Jelikož Souness pracoval přes léto, ikona Liverpoolu věří, že si zadní obrana Trent Alexander-Arnold vezme volno, protože prohlásil, že si není jistý, zda podepíše tým Three Lions.

Navzdory svému gólu, který v sobotu zvítězil nad Aston Villa, Souness řekl: „Má místo v [Liverpool] Tým, většinou pro poskytování odhalujících přihrávek a vyřazování křížů, je v tom nejlepší v celé zemi.

“Když je slabý, zejména letos, nebrání moc dobře, není to ten samý hráč, kterého jsme viděli v posledních dvou sezónách, ať už z jakéhokoli důvodu.”

“Nemá pohodlí, což je pravděpodobně nejlepší centrální obránce.” [Virgil van Dijk] Hrajte si s tím.

“Letos se ukázal jako slabý. Myslím, že Gareth Southgate je s ním v obtížné situaci.”

„Vidí [Kyle] Walker jako jeho číslo jedna. Pokud budete hrát čtyři [at the back] Po celou dobu jsou to hry, ve kterých nemůžete mít špatnou noc, mohou vás stát všechno.

“Musíte se spolehnout, lidé, kteří dělají nejméně chyb a defenzivně. To letos není Trent Alexander-Arnold.”

“Pokud se mě na tu otázku zeptáš před 12 měsíci, řekl bych:” Vezmi si ho, ale teď si nejsem jistý, jestli nastoupí do letadla. “