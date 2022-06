Volodymyr Zelensky se objeví v Glastonbury prostřednictvím odkazu na video

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se objevil v Glastonbury, aby vyzval návštěvníky festivalu, aby „šířili pravdu“ o konfliktu jeho země s Ruskem.

Zelenskij svou výzvu v angličtině přednesl v nahrané video zprávě desetitisícům návštěvníků festivalu v jihozápadní Anglii před startem skupiny The Libertines.

Nyní měl na sobě svou typickou zelenou vojenskou košili a řekl na festivalu na Worthy Farm, že „Rusko nám ukradlo mír.“

„Pandemie zastavila životy milionů lidí po celém světě,“ řekl.

My na Ukrajině také rádi žijeme své životy tak, jak jsme měli svobodu a toto nádherné léto.

„Ale to nemůžeme udělat, protože se stala ta nejstrašnější věc.“

Zelenskij přednesl svou výzvu v angličtině v nahrané video zprávě pro desítky tisíc návštěvníků festivalu v jihozápadní Anglii před začátkem skupiny The Libertines.

Nyní měl na sobě svou typickou zelenou vojenskou košili a řekl na festivalu na Worthy Farm, že „Rusko nám ukradlo mír“

„Pandemie zastavila životy milionů lidí po celém světě,“ řekl.

Vyzval davy, které se na festival vracejí poprvé od roku 2019, aby ‚šířily pravdu o ruské válce‘ a pomáhaly ukrajinským uprchlíkům.

Zelenskyj udělal řadu vystoupení po celém světě prostřednictvím video spojení z Ukrajiny, včetně projevu k parlamentu Spojeného království, Evropskému parlamentu a Kongresu USA.

Zelenskyj vznesl svou prosbu prostřednictvím video zprávy před začátkem The Libertines

Návštěvník festivalu drží záři během představení Libertines třetího dne festivalu Glastonbury

Návštěvníci festivalu v davu, když Rufus Wainwright hraje na Pyramid Stage během Glastonbury

Milovníci hudby se během vystoupení Rufuse Wainwrighta v Glastonbury scházejí u parapetu před publikem

Celkový pohled na Glastonbury Festival na Worthy Farm, Somerset, dnes READ Nejméně 3 ruské vojenské vrtulníky byly vyhozeny do vzduchu při ukrajinském náletu na Chersonské letiště

V místě festivalového kempu byly v pátek k vidění stovky stanů

Vyzval davy, které se na festival vracejí poprvé od roku 2019, aby „šířily pravdu o ruské válce“ a pomáhaly ukrajinským uprchlíkům.

Vyviňte tlak na všechny politiky, které znáte, aby pomohli obnovit mír na Ukrajině. Čas je neocenitelný a každý den se měří lidským životem.“

Zelenskyj udělal řadu vystoupení po celém světě prostřednictvím video spojení z Ukrajiny, včetně projevu k parlamentu Spojeného království, Evropskému parlamentu a Kongresu USA.

Jeho projev přichází ve stejný den, kdy ukrajinský představitel oznámil, že se síly země stáhnou ze Severodoněcka tváří v tvář brutální ruské ofenzívě.

Tato zpráva přišla krátce poté, co Evropská unie projevila silnou podporu Ukrajině a udělila jí status kandidáta pro bývalou sovětskou republiku, i když k členství je ještě dlouhá cesta.

Obsazení Severodonecka se stalo hlavním cílem Rusů, když svůj útok zaměřili na východní Ukrajinu poté, co byli po únorové invazi zatlačeni z Kyjeva a dalších regionů.

Ukrajinští vojáci se za silného bombardování ruskými silami přesouvají na stanoviště ve městě Severodoneck

Guvernér Luganska Sergej Gaidai řekl, že ukrajinské síly v okolí Severodonecka dostaly rozkaz stáhnout se, protože zůstaly v neúnavně bombardovaných pozicích „bezvýznamně“.

Ukrajinské síly jedou 21. června 2022 na tanku po silnici v oblasti Donbas na východě Ukrajiny, když Ukrajina říká, že ruské bombardování způsobilo „katastrofickou zkázu“ v průmyslovém městě Lysekhansk na východě země, které je přes řeku od Severodonecka, kde je Rusko. Ukrajinské síly svádějí bitvu už týdny

Strategicky důležité průmyslové centrum bylo dějištěm týdnů pouličních bitev, kdy nadřazení Ukrajinci stavěli tvrdou obranu.

Ale Sergej Gaidai – guvernér Lugansku, pod který město patří – řekl, že ukrajinská armáda bude muset ustoupit.

„Dostali rozkaz“ stáhnout se, řekl v Telegramu.

„Zůstávat v pozicích, které byly neúnavně bombardovány jen několik měsíců, nedává smysl.“

Dodal, že město se kvůli neustálému bombardování „téměř změnilo v ruiny“.

Veškerá životně důležitá infrastruktura byla zničena. Devadesát procent města bylo poškozeno a 80 procent domů bude muset být zbouráno.

Ukrajinci už byli z většiny města vyhnáni, takže jim zůstaly pod kontrolou pouze průmyslové oblasti.

Obsazení Severodonecka a jeho partnerského města Lysičansk by dalo Rusům kontrolu nad Luganskem a umožnilo by jim postupovat dále do širšího Donbasu.

Gaidai řekl, že Rusové nyní postupují směrem k Lysečansku, který čelí stále silnějšímu ruskému bombardování.

Novináři AFP, kteří ve čtvrtek město opouštěli, museli dvakrát vyskočit z aut a lehnout si na zem, když ruské síly bombardovaly hlavní zásobovací trasu.

Viděli temný kouř stoupající na silnici před sebou, slyšeli dělostřeleckou palbu a viděli záblesk světla, zatímco cesta byla plná stromů, které popadly bombardováním.

Situace pro ty, kteří zůstali ve městě, je tristní.