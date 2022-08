Přístroj NASA Moxie úspěšně vyrábí kyslík na Marsu | Mars

Nástroj velikosti krabičky na oběd uspěl ve výrobě dýchatelného kyslíku MarsUděláš malý strom.

Od února loňského roku se experimentu využívajícímu zdroj kyslíku na místě, neboli Moxie, podařilo vyrobit kyslík z atmosféry rudé planety bohaté na oxid uhličitý.

Výzkumníci naznačují, že vylepšená verze Moxie by mohla být poslána na Mars, aby produkovala kyslík nepřetržitě rychlostí několika stovek stromů, než lidé přijdou na planetu.

MOXY přistál na Marsu v rámci mise NASA Persevere rover.

Výzkumníci ve studii uvedli, že do konce roku 2021 byla Moxie schopna produkovat kyslík v sedmi testovacích kolech, za různých povětrnostních podmínek, včetně dne a noci, a v různých ročních obdobích na Marsu.

V každém kole dosáhla svého cíle produkovat 6 gramů kyslíku za hodinu – podobně jako u skromného stromu na Zemi.

Doufá se, že systém při plné kapacitě dokáže generovat dostatek kyslíku k udržení lidského života, jakmile dosáhnou Marsu, a napájet rakety, aby přivedl lidi zpět na Zemi.

„Toto je první ukázka skutečného využití zdrojů na povrchu jiného planetárního tělesa a jejich chemické přeměny na něco, co by bylo užitečné pro lidskou misi,“ řekl zástupce hlavního vyšetřovatele Moxie Jeffrey Hoffman, profesor praxe na katedře letectví. a astronautika na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Současná verze nástroje má malou konstrukci, aby se vešla do roveru Perseverance, a je navržena tak, aby fungovala po krátkou dobu. Součástí rozsáhlé kyslíkové elektrárny budou větší jednotky, které budou optimálně nepřetržitě fungovat.

Moxie zatím prokázal, že dokáže produkovat kyslík téměř kdykoli během dne a roku na Marsu.

„Jediná věc, kterou jsme neukázali, je běh za svítání nebo za soumraku, kdy se dramaticky mění teplota,“ řekl Michael Hecht, hlavní vyšetřovatel mise Moxie na Haystack Observatory MIT.

„Máme v rukávu eso, které nám to umožní, a jakmile to otestujeme v laboratoři, můžeme dosáhnout tohoto posledního výkonu, abychom ukázali, že můžeme opravdu běžet kdykoli.“

Pokud je systém schopen úspěšně fungovat navzdory častému zapínání a vypínání, znamená to, že rozsáhlý systém, navržený tak, aby běžel nepřetržitě, by tak mohl fungovat tisíce hodin.

„Abychom podpořili lidskou misi na Mars, musíme ze Země přivézt spoustu věcí, jako jsou počítače, skafandry a stanoviště,“ řekl Hoffman.

„Ale hloupý starý kyslík? Pokud to dokážeš, pokračuj v tom – jsi daleko před hrou.“

Výsledky byly publikovány v časopise Science Advances.