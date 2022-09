Zde je nový drátový zvonek druhé generace [Gallery]

Prostě Před méně než rokemGoogle oznámil, že „uvede druhou generaci Nest Doorbell (kabelový) v roce 2022“. Před Akce 6. říjnakterý bude Obsahuje produkty pro chytrou domácnostNejnovější verze aplikace Google Home odhaluje zcela nový kabelový (viditelný) zvonek Nest Doorbell.

Google Home 2.58 se začal vydávat prostřednictvím Obchod Play včera. (Zejména verze 2.57, která je vyžadována pro Přepracované ovládání domácnostizatím není široce dostupný.)

Tato aktualizace obsahuje obrázky, které odhalují, že „Venuše“ je nový kabelový zvonek Nest Doorbell. Vizuálně má stejný design ve tvaru pilulky jako proud Nest Doorbell (baterie).

Je identifikován dvěma kruhy, fotoaparátem nahoře a tlačítkem/zvonkem dole, přičemž mezi nimi je vyryto logo „G“. Ve velikonočním vejci opět najdete „ahoj“ v různých jazycích vedle fotoaparátu.

Tato nová drátová verze je kratší než bateriový model, ale silnější. Mezitím také vidíme obrázky černé základní desky a klínu pro případ, že byste potřebovali jiný úhel instalace. (Pohled ze strany nahoře je pouze zvonek Nest, zatímco pohled níže má připevněnou základní desku.)

Existuje také několik animací popisujících proces nastavení z:

Připojte svůj domácí zvonek (kabeláž) ke konektoru Chime

klín

nástěnná základní deska

Klíčovým aspektem tohoto nadcházejícího modelu je nepřetržitá nepřetržitá podpora záznamu videa (vyžaduje se předplatné Nest Aware). O dalších specifikacích v tuto chvíli nevíme. The Verze na baterie Poskytuje pouze historii založenou na událostech, zatímco Google uchovával Nest Hello (Po rebrandingu), dokud se neuvolní zvonek druhé generace.

