Eastern High Maring dostává od čtenářů Washington Post dary ve výši 115 000 dolarů

James Perry, ředitel kapely na východní střední škole na Capitol Hill, byl hrdý na to, že minulý víkend viděl svých 65 dětí vystupovat na oslavě stého výročí školy. Po měsících tréninku úspěšně defilovali a zavedli poločasovou přestávku, která zapůsobila na studenty, rodiče i absolventy.

Neměl jsem pocit, že by něco mohlo překonat návrat domů.

Dary se hrnuly do tříletého dítěte Vytvořte kapelu od Capitol Hill Community Foundation, který byl podpořen příběhem Washington Post o dokonalém boji skupiny o zaplacení strojů, uniforem a výletů na soutěže.

The Broken Band pochoduje na Capitol Hill na zkoušku. Nastává kouzlo.

Do čtvrtka dary činily 115 000 $.

„Ach můj bože,“ řekl Perry, 41, který je také poradcem pro docházku na východní střední škole. „Páni. Skvělé. 115 000 $? Úžasné. O částku jsem se s dětmi nepodělila. Jsem velká – a asi mě tak vychovala moje máma – ale nechci, aby měli pocit, že jsme to zvládli, že jsme nemusíš tak tvrdě pracovat. Protože my ano.“

Perry, který vedl show 15 let, byl stejně šokován, když viděl, že se do toho pustil jeho známý (a) GoFundMe Nahradit Perryho auto, které prodal v roce 2019, aby mohl kapele darovat vlastní peníze. Nyní pěšky do práce.