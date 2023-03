V Austrálii byl znovu objeven vzácný druh obřího pavouka

(CNN) V Queenslandu v Austrálii byl nalezen nový velký druh pavouka, který podle vědců potřebuje ochranu.

Vzácný a barevný tvor podobný tarantuli je druh zlatého pavouka patřícího do rodu Euoplos, který je od roku 2017 předmětem intenzivního výzkumného programu. Studie byla zveřejněna 15. března V Journal of Spider Science.

Tento druh, nyní nazývaný Euoplos gentita, byl poprvé objeven na počátku 20. století poblíž měst Monto a Eidsfold, ale kvůli nedostatku výzkumu zůstal nepopsaný a nepojmenovaný, uvedl autor studie Michael Ricks, hlavní koordinátor genealogie Queensland. Síť muzeí prostřednictvím e-mailu.

Po léta bylo ve sbírce Queenslandského muzea jen několik VIP exemplářů Euoplos, z nichž všechny byly kromě jednoho shromážděny před sedmdesátými léty. Nebyli mezi nimi žádní známí samci – což pro Rexe a jeho výzkumný tým představovalo obrovskou překážku.

Cesta znovuobjevení

Mít samčího exempláře je důležité, abychom mohli identifikovat a pojmenovat druh v rámci řádu Mygalomorphae, jehož součástí jsou pavouci Euoplos, řekla Paula Cushing, hlavní kurátorka zoologie obratlovců v Denverském muzeu přírody a vědy. Cushing, který je také tajemníkem Americké společnosti arachnologů, se do studie nezapojil.

„Často, abyste zjistili, zda to, na co se díváte, je pro vědu nové, musíte vždy s pavouky prozkoumat genitálie,“ dodala.

Vědci tedy potřebovali nový genetický materiál, který by mohli otestovat na živém mužském vzorku – což znamenalo, že ho museli najít.

Po třídenním pátrání v květnu 2021 konečně našli to, co hledali na kraji silnice v oblasti Eidsvold monto. Byla to první sbírka tohoto druhu od 90. let 20. století.

Po srovnání jejich nálezu s jinými exempláři ve sbírce muzea výzkumný tým formálně popsal Euoplos Lignitas. Dignitas je „v latině důstojnost nebo velikost,“ řekl Rex s odkazem na úžasnou povahu tohoto pavouka. YouTube video Vydalo Queensland Museum Network. „Jsou nějaké velké a krásné.“

Podle studie mají samice tohoto druhu červenohnědý krunýř a chování při stavbě nor a mohou dosáhnout délky až dvou centimetrů, což je pro tento druh pavouka „příliš velké“. Samci mají nápadný „medově červený“ krunýř a nohy a jejich břicho je šedohnědé.

„Tito pavouci jsou tak cool, protože žijí tak dlouho. A někteří z mygalomorfů s padacími dveřmi mohou žít doslova desítky let,“ řekl Cushing. „Nejdéle žijící z Bab al-Mashouru bylo 43 let.“

Chraňte postavy Euoplos

Vědci také zjistili, že ochrana je pro tento vzácný druh nezbytná. Když vědci odebrali vzorky samců Euoplos premitas, všimli si, že většina biotopů u silnice, které by byly normálně dostupné pro tento druh, byla vyčištěna pro zemědělství nebo je značně narušena, což „extrémně poškozuje pavouky, jejich nory a integritu stanovišť, “ podle výzkumníků.

„Dokud nebude dokončen podrobný průzkum, nebudeme vědět, kolik obyvatel zbývá,“ řekl Ricks. „Ale přirozený areál tohoto druhu je malý[a]velmi fragmentovaný a v té době jsme byli schopni detekovat pouze jeden žijící[exemplár].“