Rodiče 43 pohřešovaných mexických studentů zatčení bývalého prokurátora vítají

CNN

–



Maminky a tatínkové Před téměř osmi lety se ztratilo 43 mexických studentů Uvítali zjištění nedávné vládní zprávy, která dospěla k závěru, že zmizení byla „státním zločinem“.

„Pro nás je to důležité a má pozitivní prvky, které nám pomohou zjistit pravdu a dosáhnout spravedlnosti,“ uvedly rodiny v prohlášení zveřejněném v pátek.

Osud studentů je věčnou záhadou, která zůstává nevyřešena i přes léta zkoumání a mezinárodní pozornosti.

Studenti navštívili jihozápadní město Iguala z Teachers College v Ayotzinaba, když jejich autobusy v září 2014 zadržela místní policie a federální vojenské síly.

Co přesně se stalo potom – a proč – zůstává neznámé. Přeživší z původní skupiny 100 studentů však uvedli, že jejich autobusy zastavili a stříleli do nich policisté a ozbrojení vojáci. Později byly v ulicích města nalezeny autobusy s dírami po kulkách, jejich okna byla rozbitá a zkrvavená.

Pak zmizelo asi 43 studentů.

Vládní zpráva z minulého týdne o incidentu hovořila jako o „státním zločinu“ na základě tisíců dokumentů, textových zpráv, telefonních záznamů, svědectví a dalších forem důkazů.

Ježíš Murillo KaramBývalý generální prokurátor Mexika byl zatčen jeden den poté, co se zpráva objevila – a kancelář generálního prokurátora ho obvinila z účasti na „zločinech nuceného zmizení, mučení a proti výkonu spravedlnosti“.

Vedl státní vyšetřování zmizení studentů, ale tehdejší prezident Enrique Peña Nieto ho kritizoval za nedostatek transparentnosti při řešení této záležitosti.

Rodiče 43 uvítali jeho zatčení.

„Soudce, který se případem zabývá, s námi dnes souhlasí. Murillo Karam vedl podezřelé a nepravidelné vyšetřování, sužované mučením, manipulací a vymýšlením důkazů, čímž vytvořil lež, která nám brání znát místo pobytu našich dětí.“

Nemůžeme se vzdát boje, dokud nebudeme mít úplný důkaz o jejich pobytu. Pro naše rodiny by bylo bolestné znát jejich osud, zvláště pokud by byl bez života, ale pokud by nám poskytli vědecký a důrazný důkaz, šli bychom za nimi domů truchlit. Zatím tyto důkazy nemáme. Proto naše požadavky a náš boj pokračují.“