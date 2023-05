Mike Tyson varoval před pobytem v tomto hlavním městě déle než dva týdny: „Chceš se střelit do nohy“

Bývalý šampion v těžké váze Mike Tyson Cestujte po celém světě. Šestapadesátiletý muž bojuje v mnoha zemích před různými davy a má mnoho zkušeností, pokud jde o různé země a život v nich. A na místech, kde nebyl, zná lidi, kteří sdílejí své zkušenosti v jeho podcastu. A vypadá to, že se nedávný host na jeho podcastu docela dobře bavil, když byl právě v tomto městě. Dokonce ani „zlý člověk na planetě“ nemohl uvěřit tomu, co jeho host o tomto místě diskutoval.

V poslední epizodě Hotboxin‘ With Mike Tyson se k bývalému šampionovi připojil americký skladatel, herec a zpěvák. ne u který se podělil o znepokojivé vyprávění o hlavním městě České republiky, když tam více než čtyři měsíce bydlel kvůli natáčení filmu.

Myslíte si, že Praha je hezké místo na „asi dva týdny“

V nedávné epizodě podcastu se zpěvák podělil o své zkušenosti z Prahy s moderátory pořadu. A vzpomeňte si, jak je Praha skvělé místo k životu asi „4 týdny“. A dá se s jistotou říci, že Tyson byl velmi překvapen, když slyšel o této straně města jinak než o scenérii a úžasných výhledech.

ne yo řekl, „Nechali nás žít tak, jako tehdy skutečně žili, takže je zima; sněží.“ Herec měl na mysli dobu, kdy byl ve městě natáčení. Mluvil také o obtížných životních podmínkách, kterým on a jeho vrstevníci čelili, aby se na tuto roli připravili.

Řekl: „Hmm Dostal jsi nás dovnitř jako do zemljanky, postele jsou dřevěné a jako jídlo, které jíme, jen dřevo a jídlo podobné bavlně, je to jako rampa.“ Zdá se nejasné, jaký film má 43letý muž na mysli.

přidal, „Byl to zážitek. Řekl bych, že Praha je tak krásné místo, že se tam chcete dva týdny čtyři měsíce střelit do nohy.“

READ Studie odhalila, že Netflix v České republice patří mezi nejlepší na světě

Zdá se, že Ne-Yo měl ve městě zvláštní zážitek a ne něco, co by Tyson nebo kdokoli očekával.

Dále v podcastu Yo také prozradil, jak se dostal k herectví. Dal jasně najevo, že to není něco, co měl v plánu. Spíše to byl jen telefonát od jeho manažera, díky kterému si uvědomil, že je ve skutečnosti slušný herec a může své schopnosti využít co nejlépe.

Dá se však s jistotou říci, že Tyson má nyní jiný obrázek o Praze na základě svého účtu hosta v podcastu. Co si myslíš o Praze, pokud jsi někdy byl? Dejte nám vědět do komentářů.

