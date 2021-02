„Něco, co jsme nikdy předtím neviděli“ – marťanský rover se vrátil k selfie od okamžiku před přistáním

LOS ANGELES (Reuters) – Vědci NASA v pátek poskytli úchvatné rané snímky z dokonalého přistání obrazu Mars Rover vytrvalost , Včetně selfie šestikolového vozidla visícího na střeše Rudá planeta Okamžiky před přistáním.Barevná fotografie, která se pravděpodobně stane okamžitou klasikou mezi nejpamátnějšími fotografiemi z historie vesmírných letů, pořídila kamera připojená k raketě. Sky jeřáb „Přistávací plocha je přímo nad roverem, kde byla ve čtvrtek kosmická loď velikosti vozidla spuštěna do půdy Marsu.“Obrázek byl odhalen manažery misí během online zpravodajství z laboratoře Jet Propulsion Laboratory NASA poblíž Los Angeles necelých 24 hodin po přistání.Fotografie při pohledu na rover ukazuje celé vozidlo zavěšené na třech uvolněných kabelech z nebeského jeřábu vedle „tajného“ komunikačního drátu. Jeřáby odfoukly víry prachu Raketa Obrany jsou také viditelné.O několik vteřin později byl rover jemně zasazen na kola, lana praskla a nebeský jeřáb vyrazil – mise byla dokončena – rozbil se v bezpečné vzdálenosti, ale ne dříve, než byly fotografie a další údaje shromážděné během sestupu přeneseny do Roveru do úschovy.Snímek Dangling Science Lab, který je ohromující svou jasností a smyslem pro pohyb, je prvním detailním obrazem kosmické lodi přistávající na Marsu nebo jakékoli planetě mimo Zemi.“To je něco, co jsme nikdy předtím neviděli,” řekl Aaron Stehora, zástupce kapitána přistávacího a přistávacího týmu mise, a sebe a své kolegy označil za “ohromené” při prvním prohlížení fotografie.ihned IKONICKÝ Adam Stelzner, hlavní inženýr projektu Perseverance v JPL, uvedl, že obraz je okamžitě ikonický a lze ho přirovnat k momentce. Apollo 11 astronautů Buzz Aldrin Stojí na Měsíci v roce 1969 nebo Voyager 1 snímky Saturnu v roce 1980.Řekl, že scény jsou spojeny s historickým okamžikem, který představuje roky práce pro tisíce lidí.Řekl: „Přišel jsem na povrch Marsu. Sedíte tam sedm metrů od povrchu roveru a díváte se dolů.“ „Je to velmi vzrušující a evokuje tyto další obrazy z naší zkušenosti, když se lidé pohybují v naší sluneční soustavě.“Fotografie byla zachycena na konci takzvané sekvence „Sedm minut teroru“, která přinesla vytrvalost z vrcholu atmosféry Marsu, pohybující se rychlostí 12 000 mil za hodinu, k jemnému přistání na podlaze široké pánve zvané Jezero. Kráter.Příští týden NASA doufá, že poskytne více fotografií a videí – z nichž některá mohou být zvuková – zachycená všemi šesti kamerami instalovanými na sestupné kosmické lodi, které ukazují více manévrů při zvedání oblohy, stejně jako nasazení nadzvukového padáku, které tomu předcházelo.Ředitelka strategie mise Pauline Hwang uvedla, že samotný rover „si na Marsu vede skvěle a zdravě a stále je docela velký a fantastický.“Kosmická loď přistála asi dva kilometry od vysokých útesů na úpatí prastaré říční delty vytesané do rohu kráteru před miliardami let, kdy byl Mars teplejší, vlhčí a pohostinný k životu.Vědci tvrdí, že místo je ideální pro sledování primárního cíle vytrvalosti – hledání zkamenělých stop mikrobiálního života zachovaných v sedimentech, o nichž se předpokládá, že byly uloženy kolem dávno zmizelé delty a jezera, které je živilo.Vzorky horniny vytěžené z půdy Marsu budou uloženy na povrch pro případné zotavení a dodány na Zemi dvěma budoucími robotickými misemi na Červenou planetu počátkem roku 2031.Další barevná fotografie zveřejněná v pátek, pořízená okamžiky po příjezdu roveru, ukazuje skalní rozloha terénu kolem místa přistání a zdánlivě vzdálené útesy.Huang uvedl, že tým na povrchu mise stráví nadcházející dny a týdny demontáží, demontáží a testováním robotického ramene vozidla, komunikačních antén a dalšího vybavení, srovnáváním nástrojů a aktualizací softwaru vozidla.Říkalo se, že to bude asi devět „dnů Marsu“ neboli dnů Marsu, než bude rover připraven na první test rotace.Jedním z úkolů vytrvalosti, než se pustí do pátrání po známkách mikrobiálního života, bude nasazení miniaturního vrtulníku, který jej dopravil na Mars nebývalým zkušebním letem za Zemi. Ale Huang řekl, že do úsilí zbývají ještě dva měsíce.