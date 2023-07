Nezbytná mágová stavba pro zvládnutí temné magie

S darem magie mohou kouzelníci zapálit věci, zmrazit své nepřátele a vytvořit úžasné ukázky toho, jak smrtící mohou být blesky. Opravdu mi to připomíná dobu, kdy jsem byl teenager. V důsledku toho je Wizard zatraceně zábavný a všestranný díky jeho mnoha možnostem přímého poškození, poškození oblasti účinku a léčení.

S ohledem na to jsou zde tři výkonná, ale přímočará sestavení čarodějů se specializacemi Frost, Fire a Lightning.

Budova Frost Wizard: Úrovně 1-15

Začněte s Frost Bolt, Frost Bolt Enhanced, Frost Bolt Flash. Blikání způsobí, že zmrzlí nepřátelé budou na tři sekundy nezranitelnými. Téměř v každé stavbě mága (a možná i v každé třídě) platí univerzální pravda, že čím více můžete poslat nepřátele do oslabeného stavu, tím lépe.

Další, Získejte úlomky ledu, vylepšené úlomky ledu a větší úlomky ledu. Větší úlomky ledu nám pomáhají plánovat dopředu další upgrade. Vyberte Ice Shield, Enhanced Ice Shield a Arcane Ice Shield. Zde se snažíme nashromáždit co nejvíce příležitostí, jak zmrazit nepřátele a učinit je zranitelnými. po ledovém štítu, Získejte Frost Nova, Enhanced Frost Nova a Sophie Frost Nova. Chcete-li dokončit svých prvních 15 úrovní, pokračujte v investování dovednostních bodů do dříve získaných dovedností a Zvažte odemknutí teleportace a vylepšené teleportace. Pokud chcete, můžete Teleport na chvíli ponechat na Enhanced, jinak zvažte Mystical Teleport, pokud chcete zvýšit své poškození, nebo Shimmering Teleport pro snížení poškození. Pokud získáte druhé vylepšení Teleportu, pokračujte s Glass Cannon nebo Devastation. V ideálním případě byste měli mít oba, než dosáhnete úrovně 50.

Jakmile dosáhnete úrovně 15, pokračujte v questu „Legacy of the Magi“, který se automaticky objeví ve vaší historii questů. Po dokončení je čas začít stavět na 50, získávat další dovednosti a vylepšovat ty stávající.

Stavba čaroděje ohně: Úrovně 1-15

Pro našeho čaroděje ohně, Začněte s Firebolt, Enhanced Firebolt a Shiny Firebolt. (Glinting Firebolt je zde lepší volba, protože vám časem způsobí větší poškození.) Zjistíte, že ohnivé stavby skvěle využívají schopnosti s klíčovým slovem „Burn“. Po Fireboltu, Popadněte ohnivou kouli, vylepšenou ohnivou kouli a destruktivní ohnivou kouli. protože je to velmi užitečné, Teleport Grab a Enhanced Teleport další. Odemkněte Flame Shield, Enhanced Flame Shield a Mysterious Flame Shield. Měl bys také Vezměte si skleněné dělo.

Pokračujte v investování do dříve odemčených schopností, dokud nedosáhnete úrovně 15 úkolu třídy mága, Legacy of the Magi. Nyní je čas zamířit na úroveň 50, odemknout další schopnosti a více investovat do schopností nalezených na cestě.

Stavba kouzelníka bleskem: Úrovně 1-15

stavět zaměřené na blesky, Začněte s Arc Lash, Enhanced Arc Lash a Flickering Arc Lash. Poté chyťte Lightning Series, Enhanced Lightning Series, Elder Lightning Series. Teď chceš Získání teleportace, vylepšené teleportace, jiskřivé teleportace. Také vám může být užitečná tajemná teleportace, pokud nejste spokojeni s výsledným poškozením. Jen málo čarodějnic dokáže přežít na Lightningu samo, takže to budete chtít také Odemkněte Ice Shield, Enhanced Ice Shield a Mysterious Ice Shield. Mohlo by se vám také líbit Chyť Frost Nova nebo Fireball A tím si buďte jisti Otevřete skleněné dělo A zkuste do něj v prvních 15 úrovních vložit alespoň 2 body dovedností.

Dokončete úkol třídy „Legacy of the Magi“, který se odemyká na úrovni 15, a poté přejděte až na úroveň 50 vylepšením stávajících schopností a odemknutím nových.

Budova Frost Wizard: Úrovně 16-50

Když budete jako Frost Mage postupovat k úrovni 50, mějte na paměti následující schopnosti:

Ledové čepele > Vylepšené ledové čepele > Vyvolané ledové čepele

Frozen Ball > Vylepšená Frozen Orb, větší Frozen Orb

Zarovnat položky > Mana Shield a ochrana

Ledový závoj > studená fronta a náhlé mrazy

Blizzard> Vylepšený Blizzard> Blizzard Witch

Permafrost > Icy Touch > Frigid Breeze

Deep Freezer > Prime Deep Freezer > Deep Freezer

Lavina

Upgradujte co nejvíce z nich a upřednostněte cokoli, co zvýší vaši schopnost udělovat více poškození slabým nepřátelům, jako jsou například Ice Blades.

Stavba čaroděje ohně: úrovně 16-50

Ve vedení do úrovně 50 zvažte tyto schopnosti:

Devastace

Hydra > Hydra Enhanced Hydra > Přivolaná Hydra

Firewall > Enhanced Firewall > Mage Firewall

Meteorit > Rozšířený meteorit > Okouzlující meteorit

Zarovnat položky > Mana Shield a ochrana

Vnitřní plamen > Doutnající plameny a udušené plameny

Peklo > Hlavní peklo > Nejvyšší peklo

Ohnivý spěch > Nekonečný holocaust > Teplo

Esu divokost

Zvyšte tyto dovednosti podle potřeby, až získáte všechny dovednosti, které považujete za nezbytné, začněte investovat do AoE a léčitelských dovedností, které používáte nejvíce.

Stavba bleskového čaroděje: Úrovně 16-50

Při zvyšování úrovně svého mága Lightning na úroveň 50 mějte na paměti následující schopnosti:

Nabité šrouby > Vylepšené nabité šrouby > Zničené nabité šrouby

Ruina > dominance živlů

Vylepšený ledový štít > Tajemný ledový štít

Enhanced Frost Nova > Mystical Frost Nova

Opravený výpis > šokující efekt

Nestabilní proudy > Primární nestabilní proudy > Super nestabilní proudy

Sledujte proudy > vedení > křeče

zvládnutí ver

Nebojte se experimentovat s dovednostmi z různých předmětů Lightning Build, zejména s těmi, které omráčí nepřátele nebo je zmrazí na místě, což usnadní připevňování blesků.

Tyto základní disciplíny pouze narušují povrch možností budování mágů, ale pomohou vám ochutnat mnoho různých tajemných umění dostupných pro třídu. Jak dokazují hybridní aspekty Building Lightning, kombinace různých prvků může vést k ničivějším možnostem.

Jak jsi postavil svého kouzelníka?