EA říká, že bude „výkonnější“ poté, co nebude „za vrcholem Sims“ spravedlivě reprezentovat hráče

EA fanouškům The Sims slíbilo, že po svém nedávném představení bude „výkonnější“. Za summitem The Sims Objevil se pouze jeden „Black Ripe“.

Jako součást vůbec poprvé Streamová událost Behind the Sims Summit EA poskytlo „velmi brzy“ pohled na další hru Sims s kódovým označením Project Rene a podělilo se o některé budoucí plány pro The Sims 4.

Nicméně, jak nejprve poznamenal tvůrce a bannery Ebonix A umocněná nešťastnými hráči, prezentace – podle vlastních slov EA – „nereprezentovala poctivě naši širokou komunitu hráčů“, což EA nutilo přiznat, že „to dovolilo“ [players] Nejnižší“.

Naši tvůrci během Behind The Sims Summit nereprezentovali naši širokou komunitu hráčů. Black Simmers si zaslouží být viditelní ve všem, co v The Sims děláme, takže za tuto chybu neseme odpovědnost a uděláme vše pro to, abychom se posunuli vpřed. https://t.co/ZOiM7HqOlj – The Sims (TheSims) 22. října 2022

„Naše sektory Creators během Behind The Sims Summit nereprezentovaly naši širokou komunitu hráčů poctivě,“ uvedla EA v prohlášení, které se zastavilo před vydáním omluvy. „The Black Simmers si zaslouží být viditelní ve všem, co v The Sims děláme, takže za tuto chybu neseme zodpovědnost a uděláme vše, co je v našich silách, abychom se posunuli vpřed.“

„Vidím černošské tvůrce, kteří si kvůli vaší hře neustále hrají se zadkem – a dělají to už léta. Většinou to je způsob, jakým sleduji novinky ze Sims,“ cvrlikání Tvůrce obsahu a plodné panorama oken, Hannah Rutherford. „Skutečnost, že jste to zmeškali v roce 2022 a v měsíci černé historie Spojeného království (vím, že nejste Spojené království, ale někteří z vašich hráčů), je ohromující.“

EA řekl v a přímo Odpověď společnosti Ebonix. „Dlužíme vám a každému z našich černošských tvůrců a hráčů, že jste se ujistili, že vidíte a oslavujete vše, co přinášíte do komunity The Sims a The Sims.“