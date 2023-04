Kanada si na světovém šampionátu v Ottawě našla své místo proti Česku

Ottawa, Ont. – Kanaďan předčí Brada Josho a jeho spoluhráče.

Alespoň to tak vypadalo, když se Kanaďan Lukas Klima v úterý utkal s Českou republikou na 2023 BKT Tires & OK Ture World Men’s Curling Championship v Ottawě.

Gushue Circuit skóroval brzy a často proti Klima na cestě k vítězství 8-3. To je posouvá na 4:2 pro šampionát.

Kanada, jejíž součástí je také viceskip Mark Nichols, druhý baseman EJ Harnden a kapitán Jeff Walker, skórovala v pěti z osmi endů, které týmy odehrály. To zahrnovalo krádež tří na čtvrtém konci.

V týmu jsou náhradník Ryan Harnden, trenér Caleb Flaxie a reprezentační trenér Jeff Stoughton.

„Dnes jsme odehráli dobrý zápas,“ řekl Nicholls novinářům po zápase. „Je dobré mít na kontě další výhru. Dnes večer si odpočineme s vědomím, že příští tři dny budou plné tří herních a dlouhých dnů.

„Takže si odpočineme, kolik potřebujeme.“

Vítězství dává Kanadě čtyři na šampionát, a pokud to nasvědčuje, zabydlují se v prostředí a učí se led na TD Place.

Gushue, EJ Harnden a Walker to všichni dotáhli na 90 procent, zatímco Nichols byl v 80. letech. Ryan Harnden, i když ho Gushue neprávem nazval Geoff, byl zapojen do své první akce v turnaji a všechny své rány provedl.

„Nejsme přesně tam, kde bychom chtěli být, ale myslím, že v posledních dvou zápasech se mi líbilo, co jsem viděl,“ řekl Gushue. „Pokud budeme moci takto pokračovat ve hře, komunikovat a užívat si led, myslím, že je to dobré pro druhou polovinu týdne.“

Kanadu zbývá šest zápasů ve čtvrtfinále a jsou v polovině mistrovství světa.

V tomto okamžiku může být obtížné jednoduše se podívat na pořadí, abyste viděli, kde jsou týmy, a porovnat je se sebou.

Kanada se však raději soustředí na to, co může ovládat. Takhle hrají jako jednotka.

„Je těžké to nesledovat, ale nevěnujeme tomu velkou pozornost, protože je to mimo naši kontrolu,“ řekl Nicholls. „Musíme mít kontrolu nad tím, co děláme na ledě, a naše úroveň detailů tam musí být. Pokud se obáváme toho, co se děje na ostatních listech, ubírá nám to z naší pozornosti, takže se to snažíme nedělat.“ “

Středa se chystá na světový velký den. Toto je první ze tří dnů se dvěma zápasy denně, které zakončují regulérní část turnaje.

Nejprve v 10:30 (NL času) se Gocheo setká s Korejcem Jeong Byung Jinem.

Na to navážou americký veterán John Schuster a jeho kluziště ve 20:30 (NL času).

„Stále jsme v situaci, kdy tak trochu ovládáme svůj vlastní osud,“ řekl Gosho. „Můžeme se dostat na jedno z těch dvou nejvyšších míst, pokud vyhrajeme… Takže to je vše, co můžeme udělat, jen se pokusit vyhrát.“