Astronomové objevili supermasivní černou díru „děsivé Barbie“, která trhá masivní hvězdu při „děsivé“ akci se špagetami

Astronomové objevili něco velmi působivého Obří černá díra Pohltí hvězdu – a přezdívali jí „Strašidelná Barbie“, částečně kvůli její děsivé schopnosti. Vědci jej popsali jako jeden z „nejsvítivějších, nejenergičtějších a nejdéle trvajících pomíjivých objektů“, které kdy byly nalezeny číhající v zapomenutém koutě noční oblohy.

Bhagya Subrayan, postgraduální student na Purdue University, Řekl Vědci se domnívají, že černá díra „popadla a roztrhla hvězdu“ v brutálním procesu zvaném „špagety. Objekt je zdokumentován v Astrophysical Journal Lettersnáhodně přiřazený k ZTF20abrbeie, což vedlo k vytvoření jeho moderní přezdívky.

Zatímco „exit“ událost smrti ležela roky nezjištěná mezi jinými teleskopickými daty, jako je laboratoř Purdue umělá inteligence Motor — Recommendation Engine for Intelligent Transient Tracing (REFITT) — pomohl odhalit „děsivé“ anomálie.

„Scary Barbie“ je přezdívka, kterou astronomové dávají jednomu z nejenergičtějších a nejjasnějších přechodů, jaké kdy byly zaznamenány: supermasivní černá díra, která roztrhá hmotnou hvězdu. Mark Garlick Photo Library/Science přes Getty Images



REFITT „pročesává miliony výstrah“, aby pomohl výzkumníkům najít zajímavé jevy ve vesmíru – ale pro něco skrytého na očích, jako je Scary Barbie, počítač neměl „model“, který by hledal.

Kliknutím sem zobrazíte související média. Kliknutím rozbalíte



Vědci událost označili za „směšnou“.

„Pokud vezmete typickou supernovu a tisíckrát ji vynásobíte, stále nevíme, jak je jasná – a supernovy patří mezi nejjasnější objekty na obloze,“ řekl Danny Milisavljevic, odborný asistent fyziky a astronomie. „Toto je ten nejenergičtější fenomén, se kterým jsem se kdy setkal.“

Tým „vyšetřovatelů supernov“ zjistil, že Barbie děsivá svítivost „převyšuje jakoukoli pozorovanou nebo teoretickou supernovu“, což je přimělo klasifikovat událost jako Porucha přílivu a odlivuve kterém je materiál z hvězdy rozháněn černou dírou.

A stejně jako Barbie zabije novou práci, Scary Barbie zabila internet a vyvolala memy inspirované přezdívkou filmu.









Hvězda je popisována jako přechodná, což znamená, že se může objevit, zmizet nebo dramaticky změnit během pouhých hodin nebo dnů – spíše než staletí nebo tisíciletí. Zatímco většina přechodných jevů trvá jen týdny nebo měsíce, tento trval více než 800 dní – a data ukazují, že by mohl být viditelný po mnoho dalších let, což je doba trvání „na rozdíl od všeho, co jsme viděli dříve“, Supriyan Řekl.

Cíl je podle studie „stále ve vývoji“ a vědci doufají Pokračující sledování Použití James Webb a Hubble Space Telescopes NASA jim nakonec umožní určit hostitelskou galaxii Barbie.

„Objevy, jako je tento, nám skutečně otevírají oči pro skutečnost, že stále odhalujeme záhady a zkoumáme zázraky ve vesmíru – věci, které ještě nikdo neviděl,“ řekl Milisavljevic.

více